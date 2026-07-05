Volt egy népszavazás Magyarország szomszédjában, de szinte senkit sem érdekelt

A szlovák jogszabályok értelmében azok a kormányfők és parlamenti elnökök, akik legalább két cikluson keresztül betöltik tisztségüket, az aktív parlamenti képviselők alapbérével memegegyező, életre szóló járadékban részesülnek. Ezt a szabályozást 2024-ben, a Robert Fico elleni merényletkísérletet követően fogadták el.

A népszavazást a Demokraták nevű, parlamenten kívüli, nyugatbarát ellenzéki párt kezdeményezte, hogy így szerezzen társadalmi támogatottságot a jogszabály eltörléséhez. A Fico vezette koalíciós kormány ugyanakkor politikai színjátéknak minősítette a voksolást, így a kormánypárti, elsősorban a Smer (Irány–Szlovák Szociáldemokrácia) pártot támogató szavazók tömegesen távol maradtak az urnáktól.

Az előzetes eredmények alapján a szavazáson részt vevők csaknem 95 százaléka egyetértett a járadék megvonásával, azonban

a választásra jogosultak mindössze 16 százaléka adta le a voksát, így a kezdeményezés érvénytelen lett.

A választópolgárok egy másik kérdésben is véleményt nyilváníthattak, amely a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcra szakosodott Különleges Ügyészség, valamint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) visszaállítására vonatkozott. A Fico-kormány 2024-ben mindkét szervezetet felszámolta, ami akkor országos tiltakozáshullámot váltott ki. Bár a voksok csaknem teljes feldolgozottságánál a résztvevők közel 94 százaléka támogatta a szervezetek újbóli felállítását, az alacsony részvétel miatt ez a kérdés is eredménytelenül zárult.

A mostani részvételi arány a független Szlovákia 33 éves történetének egyik legalacsonyabbja volt. Az 1993-as önállóvá válás óta tartott tíz népszavazás közül mindezidáig csupán egyetlen egy, a 2003-as Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló voksolás bizonyult érvényesnek.

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