CAN
Kanada 0 3 Marokkó
MAR
 Vége
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay 0 1 Franciaország
FRA
 Vége
Nyolcaddöntö
BRA
Brazília Norvégia
NOR
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó Anglia
ENG
 Hétfő 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Volt egy népszavazás Magyarország szomszédjában, de szinte senkit sem érdekelt
Globál

Volt egy népszavazás Magyarország szomszédjában, de szinte senkit sem érdekelt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Érvénytelenül zárult a szombaton megtartott szlovákiai népszavazás, amely egyebek mellett Robert Fico miniszterelnök életjáradékának megvonásáról döntött volna - írta meg a TVP World.

A szlovák jogszabályok értelmében azok a kormányfők és parlamenti elnökök, akik legalább két cikluson keresztül betöltik tisztségüket, az aktív parlamenti képviselők alapbérével memegegyező, életre szóló járadékban részesülnek. Ezt a szabályozást 2024-ben, a Robert Fico elleni merényletkísérletet követően fogadták el.

A népszavazást a Demokraták nevű, parlamenten kívüli, nyugatbarát ellenzéki párt kezdeményezte, hogy így szerezzen társadalmi támogatottságot a jogszabály eltörléséhez. A Fico vezette koalíciós kormány ugyanakkor politikai színjátéknak minősítette a voksolást, így a kormánypárti, elsősorban a Smer (Irány–Szlovák Szociáldemokrácia) pártot támogató szavazók tömegesen távol maradtak az urnáktól.

Az előzetes eredmények alapján a szavazáson részt vevők csaknem 95 százaléka egyetértett a járadék megvonásával, azonban

a választásra jogosultak mindössze 16 százaléka adta le a voksát, így a kezdeményezés érvénytelen lett.

Még több Globál

Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kijev bejelentette: rekordszámú fegyver pusztult el a fronton, hatalmas bajban az orosz utánpótlás

Különös kiképzésbe kezdett az orosz hadsereg: elit egységet építenek, de repülőjük alig van hozzá

A választópolgárok egy másik kérdésben is véleményt nyilváníthattak, amely a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcra szakosodott Különleges Ügyészség, valamint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) visszaállítására vonatkozott. A Fico-kormány 2024-ben mindkét szervezetet felszámolta, ami akkor országos tiltakozáshullámot váltott ki. Bár a voksok csaknem teljes feldolgozottságánál a résztvevők közel 94 százaléka támogatta a szervezetek újbóli felállítását, az alacsony részvétel miatt ez a kérdés is eredménytelenül zárult.

A mostani részvételi arány a független Szlovákia 33 éves történetének egyik legalacsonyabbja volt. Az 1993-as önállóvá válás óta tartott tíz népszavazás közül mindezidáig csupán egyetlen egy, a 2003-as Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló voksolás bizonyult érvényesnek.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos kérdésekről szavaz ma Szlovákia

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Sorsdöntő telefonhívás: Zelenszkij szerint most valóban véget érhet az ukrajnai háború
Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility