Zelenszkij nagyszabású orosz támadássorozatra számít a napokban

Vasárnapi Facebook-üzenetében az ukrán elnök a hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett erre.
A várt orosz csapásokra utalva azt írta, mindez teljességgel jellemző Vlagyimir Putyin orosz elnökre,
közvetlenül az amerikai függetlenségi napot követően és az ankarai NATO-csúcsot megelőzően.
Szerinte "Oroszország egyszerűen még több vészt akar okozni és embereket ölni".
Zelenszkij ismételten légvédelmi eszközöket kért Ukrajna partnereitől mondván, hogy "minden késedelem a rakéták szállításában légvédelmünk és a Patriot-rendszerek számára emberéletekbe kerül és arra bíztatja Oroszországot, hogy folytassa a háborút". Kijelentette, hogy
a világon igenis megvan a megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi rendszer. Ezeket azonban Ukrajna rendelkezésére kell bocsájtani.
"És ez persze első sorban az Egyesült Államok, valamint Európa és a világ nagyjainak döntése" - hangoztatta.
Míg az ukrán légvédelem viszonylag magas találati pontosságot tud felmutatni drónokkal és manőverező robotrepülőgépekkel szemben, addig ballisztikus rakétákkal ellen jórészt tehetetlen. Az amerikai gyártmányú Patriot-rendszerek az egyetlen hatékony eszközei utóbbi fenyegetéssel szemben. Zelenszkij azonban már az év elején arra panaszkodott, hogy Ukrajnának már alig maradtak rakétái a Patriot-rendszerekhez. Ezek készlete pedig jelentősen megcsappant az iráni konfliktus nyomán.
Zelenszkij legutóbb felvetette Patriot-rakéták ukrajnai gyártásának lehetőségét is.
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