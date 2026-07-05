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Zelenszkij nagyszabású orosz támadássorozatra számít a napokban
Globál

Zelenszkij nagyszabású orosz támadássorozatra számít a napokban

MTI
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Ukrajna elleni nagyszabású orosz támadásokra számít a július 7-8-i ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Vasárnapi Facebook-üzenetében az ukrán elnök a hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett erre.

A várt orosz csapásokra utalva azt írta, mindez teljességgel jellemző Vlagyimir Putyin orosz elnökre,

közvetlenül az amerikai függetlenségi napot követően és az ankarai NATO-csúcsot megelőzően.

Szerinte "Oroszország egyszerűen még több vészt akar okozni és embereket ölni".

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Zelenszkij ismételten légvédelmi eszközöket kért Ukrajna partnereitől mondván, hogy "minden késedelem a rakéták szállításában légvédelmünk és a Patriot-rendszerek számára emberéletekbe kerül és arra bíztatja Oroszországot, hogy folytassa a háborút". Kijelentette, hogy

a világon igenis megvan a megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi rendszer. Ezeket azonban Ukrajna rendelkezésére kell bocsájtani.

"És ez persze első sorban az Egyesült Államok, valamint Európa és a világ nagyjainak döntése" - hangoztatta.

Míg az ukrán légvédelem viszonylag magas találati pontosságot tud felmutatni drónokkal és manőverező robotrepülőgépekkel szemben, addig ballisztikus rakétákkal ellen jórészt tehetetlen. Az amerikai gyártmányú Patriot-rendszerek az egyetlen hatékony eszközei utóbbi fenyegetéssel szemben. Zelenszkij azonban már az év elején arra panaszkodott, hogy Ukrajnának már alig maradtak rakétái a Patriot-rendszerekhez. Ezek készlete pedig jelentősen megcsappant az iráni konfliktus nyomán.

Zelenszkij legutóbb felvetette Patriot-rakéták ukrajnai gyártásának lehetőségét is.

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Címlapkép forrása: Niall Carson/PA Images via Getty Images

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