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Asztalra csapott Irán egyik legfőbb vezetője Trump szavait követően
Globál

Asztalra csapott Irán egyik legfőbb vezetője Trump szavait követően

Portfolio
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Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára, Ali Laridzsáni Élesen reagált Donald Trump mai kijelentéseire, melyek szerint az amerikai haderő képes lenne akár egy óra alatt lerombolni Irán hídjait, és teljesen megsemmisíthetné az ország energiainfrastruktúráját is.

Az iráni tisztségviselő a Reuters tudósítása szerint azt üzente az amerikai elnöknek:

beszéljen tisztelettel beszéljen az iráni néppel, különben Teherán „más nyelven” fog válaszolni.

Donald Trump amerikai elnök a mai nap folyamán a Fehér Házban figyelmeztetést intézett Iránhoz, miután a múlt héten eredménytelenül zárult a két ország közötti béketárgyalás újabb köre. Az elnök arról beszélt, hogy amennyiben nem sikerül megállapodniuk Iránnal, "befezik a munkát", tehát újra támadni kezdik az országot.

Az elnök hozzátette, hogy az amerikai haderő akár egy óra alatt lerombolhatná Irán hídjait, és teljesen megsemmisíthetné az ország energiainfrastruktúráját, és szerinte Teheránnak jelenleg nincsenek anyagi tartalékai, mivel Washington minden forrást elvágott tőle.

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Címlapkép forrása: Harold Cunningham/Getty Images

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