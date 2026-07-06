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Asztalra csapott Irán egyik legfőbb vezetője Trump szavait követően (korr.)
Globál

Asztalra csapott Irán egyik legfőbb vezetője Trump szavait követően (korr.)

Portfolio
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Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára, Mohammad Báger Zolghadr élesen reagált Donald Trump mai kijelentéseire, melyek szerint az amerikai haderő képes lenne akár egy óra alatt lerombolni Irán hídjait, és teljesen megsemmisíthetné az ország energiainfrastruktúráját is.

Az iráni tisztségviselő a Reuters tudósítása szerint azt üzente az amerikai elnöknek:

beszéljen tisztelettel beszéljen az iráni néppel, különben Teherán „más nyelven” fog válaszolni.

Cikkünkben korábban helytelen névvel hivatkoztunk az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkárára, a hibát javítottuk.

Donald Trump amerikai elnök a mai nap folyamán a Fehér Házban figyelmeztetést intézett Iránhoz, miután a múlt héten eredménytelenül zárult a két ország közötti béketárgyalás újabb köre. Az elnök arról beszélt, hogy amennyiben nem sikerül megállapodniuk Iránnal, "befezik a munkát", tehát újra támadni kezdik az országot.

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Az elnök hozzátette, hogy az amerikai haderő akár egy óra alatt lerombolhatná Irán hídjait, és teljesen megsemmisíthetné az ország energiainfrastruktúráját, és szerinte Teheránnak jelenleg nincsenek anyagi tartalékai, mivel Washington minden forrást elvágott tőle.

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