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Beismerte Donald Trump: az ő közbenjárására függesztette fel a FIFA az amerikai kulcsjátékos büntetését
Globál

Beismerte Donald Trump: az ő közbenjárására függesztette fel a FIFA az amerikai kulcsjátékos büntetését

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Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez, a FIFA-hoz fordult az amerikai válogatott csatára, Folarin Balogun egy mérkőzésre szóló eltiltásának felülvizsgálatát kérve a világbajnokságon - írta meg a BBC.

A torna eddigi legeredményesebb amerikai játékosának számító Balogun eredetileg nem léphetett volna pályára az Egyesült Államok Belgium elleni, keddi nyolcaddöntőjében Seattle-ben. A FIFA azonban hétfő este tizenkét hónapra felfüggesztette az automatikus, egymeccses eltiltást, így a 25 éves támadó mégis játékra kész.

Trump a Fehér Házban elmondta, hogy azért kérte a döntés felülvizsgálatát, mert szerinte nem történt szabálytalanság.

Az elnök úgy fogalmazott, szerinte csupán két remek sportoló ütközött össze és gabalyodott egymásba.

Az amerikai elnök megerősítette, hogy beszélt Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, ám hangsúlyozta, hogy mindössze a felülvizsgálatot kérte, és nem utasította a szövetséget az eltiltás felfüggesztésére. Trump szerint nem is Infantino, hanem az illetékes bizottság hozta meg a döntést.

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Az elnök úgy vélte, hogy az eltiltás komoly szégyenfoltot hagyott volna a tornán, így a FIFA végül helyes döntést hozott.

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Címlapkép forrása: Jia Haocheng - Pool/Getty Images

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