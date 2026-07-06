Elmondta Volodimir Zelenszkij, hol dőlhet el az orosz-ukrán háború a jövőben

Volodimir Zeleszkij, ukrán elnök az interjúban elmondta, hogy ha az ellenséget sikerül megállítani a szárazföldön és a tengeren – miként a tengeri drónokkal már elérték az orosz flotta visszaszorítását –, akkor a következő csatatér a légtér lesz. Hangsúlyozta, hogy a levegőben Ukrajna már versenyképes, ott ugyanis sokkal kevésbé számít, hogy melyik fél rendelkezik nagyobb területtel vagy több katonával.

Ma úgy hiszem, ebben a háborúban azé a győzelem, aki okosabb

– fogalmazott a Financial Times-nak Zelenszkij.

Az elnök beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök egy szombati telefonbeszélgetés során elismerte, hogy Ukrajna rendkívül eredményesen hajtja végre a nagy hatótávolságú dróntámadásait. Zelenszkij úgy véli, az amerikai vezető új megközelítéssel tekint a konfliktusra, és úgy fogalmazott, hogy Trump ott akar lenni, ahol a siker van. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az amerikai elnök hétfőn Washingtonban kijelentette, hogy a felek sokkal közelebb vannak a háború végéhez, mint azt az emberek gondolnák, és mind Vlagyimir Putyin orosz elnök, mind Volodimir Zelenszkij a konfliktus mielőbbi lezárásában érdekelt.

Miközben Zelenszkij nyilatkozott, az ukrán hadsereg drónjai csapást mértek a nyugat-szibériai omszki kőolaj-finomítóra, amely mintegy 2500 kilométerre található az ukrán határtól. Ez az eddigi legmélyebb területre behatoló ukrán támadás egy orosz finomító ellen. Az elnök szerint a nagy hatótávolságú drónok gyártása és bevetése alapjaiban alakította át a hadviselést, hiszen így egyre mélyebben fekvő orosz katonai és energetikai létesítményeket képesek célba venni.

Ukrajna legnagyobb gyengesége ugyanakkor az elnök szerint a ballisztikus rakéták elleni védelem hiánya.

A hétfői, Kijev ellen indított támadásban – amely az ukrán hatóságok beszámolója szerint több száz drónt, valamint több tucat ballisztikus rakétát és cirkálórakétát foglalt magában – legalább 15 ember életét vesztette, 43-an pedig megsérültek. Az ukrán légvédelem a 29 indított ballisztikus rakéta egyikét sem tudta megsemmisíteni. Zelenszkij kiemelte, hogy az amerikai Patriot és a francia SAMP/T légvédelmi rendszerek rendkívül korlátozott számban állnak rendelkezésre, a Patriot rakéták pedig olykor szó szerint egy nappal egy-egy tömeges orosz támadás előtt érkeznek meg az országba.

Az Ankarában tartandó NATO-csúcstalálkozón

Zelenszkij további légvédelmi rendszerek szállítását fogja kérni a partnerektől,

egyúttal arra ösztönözve őket, hogy osszák meg technológiájukat és ipari kapacitásaikat, mivel véleménye szerint soha nem lesz elegendő Patriot rendszer mindenki számára. Az egyik megoldást a licencalapú helyi gyártás jelenthetné. Az elnök elmondta, hogy évek óta próbálnak engedélyt szerezni a Patriot rendszerek gyártására, és jelenleg is pozitív visszajelzésre várnak az Egyesült Államoktól. Addig is Ukrajna fokozza az orosz területek – különösen a Krím-félsziget – elleni csapásokat, és folytatja a Moszkva, valamint Szentpétervár elleni nagyszabású dróntámadásokat, amelyek Zelenszkij várakozásai szerint idővel megváltoztatják Vlagyimir Putyin kalkulációit.

Címlapkép forrása: Isabel Infantes - Pool/Getty Images