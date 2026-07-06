BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Figyelmeztet az ENSZ főtitkára: sorsdöntő válaszút előtt áll az emberiség
Globál

Figyelmeztet az ENSZ főtitkára: sorsdöntő válaszút előtt áll az emberiség

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ENSZ főtitkára szerint nem lehet lépést tartani a mesterséges intelligencia rendkívül gyors ütemű fejlődésével, és globálisan összehangolt szabályozásra lenne szükség a különösen a gyerekekre leselkedő veszélyek csökkentésére.
Deep Tech 2026
Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Olyan technológiáról van szó, amely képes átformálni a gazdaságot és a munka világát, befolyásolhatja választások kimenetelét, és megingathatja a biztonsági egyensúlyt. A fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani

- mondta António Guterres hétfőn Genfben a mesterséges intelligenciáról tartott első kormányzati szintű globális tanácskozás megnyitóján.

Az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok. Ha a mesterséges intelligencia ilyen hatalmas erejű lesz, akkor irányítani kell

- figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár. Guterres szerint az emberiségnek nem az új technológia "vak követése vagy az attól való rettegés közül, hanem az átgondolt és szervezett irányítás, illetve az ötletszerű sodródás közül kell választania".

Még több Globál

Itt az idő lerombolni a hamis mítoszokat: az európai NATO sokkal erősebb, mint gondolnánk

Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Kongatják a vészharangot: trükkös módon tenné be a lábát Putyin Németországba

A főtitkár kifejtette: a legnagyobb kockázatot jelenleg az jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan fejlődik, a kapacitások egy szűk kör kezében összpontosulnak, és a generált tartalmak veszélyeztetik a tények és információk integritását. Elismerve azt, hogy az új technológia felgyorsíthatja a fejlődést, javíthatja az egészségügyi ellátást és megkönnyítheti az oktatáshoz való hozzáférést, Guterres azt szorgalmazta, hogy elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásainak megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. A gyerekek védelme érdekében nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligenciával szexuális jellegű képeket lehessen létrehozni gyerekekről, illetve biztosítani kell azt, ha egy gyerek bajba kerül, akkor a rendszer valódi emberi segítség felé irányítsa.

A gyerekeket könnyen megtévesztik a magukat barátként beállító gépek. Nem szabad hagyni, hogy a gyerekek egy szabályozatlanul működő mesterséges intelligencia kísérleti nyulai legyenek

- szögezte le a főtitkár.

A kétnapos genfi tanácskozásnek nem megállapodás kidolgozása a célja. A küldöttek azt vitatják meg, hogyan lehetne szabályokat bevezetni a mesterséges intelligencia esetleges ártalmainak csökkentésére, illetve az abban rejlő lehetőségek kiaknázására. A delegációk áttekintik annak a 40 szakértőből álló tudományos testületnek a jelentését, amely a mesterséges intelligenciáról készült első független vizsgálat eredményeit tartalmazza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az emberi élettartam meghosszabbításán dolgozó milliárdosnál
Sorsdöntő telefonhívás: Zelenszkij szerint most valóban véget érhet az ukrajnai háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility