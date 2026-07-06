Figyelmeztet az ENSZ főtitkára: sorsdöntő válaszút előtt áll az emberiség

Olyan technológiáról van szó, amely képes átformálni a gazdaságot és a munka világát, befolyásolhatja választások kimenetelét, és megingathatja a biztonsági egyensúlyt. A fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani
- mondta António Guterres hétfőn Genfben a mesterséges intelligenciáról tartott első kormányzati szintű globális tanácskozás megnyitóján.
Az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok. Ha a mesterséges intelligencia ilyen hatalmas erejű lesz, akkor irányítani kell
- figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár. Guterres szerint az emberiségnek nem az új technológia "vak követése vagy az attól való rettegés közül, hanem az átgondolt és szervezett irányítás, illetve az ötletszerű sodródás közül kell választania".
A főtitkár kifejtette: a legnagyobb kockázatot jelenleg az jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan fejlődik, a kapacitások egy szűk kör kezében összpontosulnak, és a generált tartalmak veszélyeztetik a tények és információk integritását. Elismerve azt, hogy az új technológia felgyorsíthatja a fejlődést, javíthatja az egészségügyi ellátást és megkönnyítheti az oktatáshoz való hozzáférést, Guterres azt szorgalmazta, hogy elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásainak megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. A gyerekek védelme érdekében nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligenciával szexuális jellegű képeket lehessen létrehozni gyerekekről, illetve biztosítani kell azt, ha egy gyerek bajba kerül, akkor a rendszer valódi emberi segítség felé irányítsa.
A gyerekeket könnyen megtévesztik a magukat barátként beállító gépek. Nem szabad hagyni, hogy a gyerekek egy szabályozatlanul működő mesterséges intelligencia kísérleti nyulai legyenek
- szögezte le a főtitkár.
A kétnapos genfi tanácskozásnek nem megállapodás kidolgozása a célja. A küldöttek azt vitatják meg, hogyan lehetne szabályokat bevezetni a mesterséges intelligencia esetleges ártalmainak csökkentésére, illetve az abban rejlő lehetőségek kiaknázására. A delegációk áttekintik annak a 40 szakértőből álló tudományos testületnek a jelentését, amely a mesterséges intelligenciáról készült első független vizsgálat eredményeit tartalmazza.
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