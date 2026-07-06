Gigaberuházást jelentettek be: Kelet-Európa legnagyobb szélerőműve épülhet Ukrajnában

A DTEK ukrán energiaóriás megállapodott egy 650 megawattos kombinált ciklusú gázturbinás erőmű fejlesztéséről az amerikai GE Vernova vállalattal. Emellett egy másik kiemelt beruházásként 1,2 milliárd euróból 650 megawattos szélerőművet is építenek Poltavánál, amely Kelet-Európa legnagyobb szárazföldi szélfarmja lehetne évi több mint 2 terawattóra termeléssel.

A felek a gdański Ukraine Recovery Conference keretében írták alá az együttműködési szándéknyilatkozatot. A megállapodás egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT) fejlesztésének kereteit rögzíti a DTEK burštini erőművének területén - olvasható az ukrán vállalat közleményében.

A beruházás a vállalat szénerőműveinek földgázalapú termelésre történő átállítását célzó szélesebb stratégia része. Az új erőmű egyik legfontosabb feladata a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése lesz: a létesítmény perceken belül képes lehet termelésbe állni, így ellensúlyozhatja a nap- és szélerőművek időjárásfüggő termelésének ingadozásait.

A tervek szerint a 650 megawattos erőmű 2032 előtt kezdheti meg a teljes kereskedelmi működést.

Az ukrán kormány a projektet az ország újjáépítési programjának 18 kiemelt infrastrukturális beruházása közé sorolta.

A DTEK egy másik nagyszabású energetikai fejlesztése is bekerült a kiemelt projektek közé. A vállalat 1,2 milliárd euróból építené meg a 650 megawattos poltavai szélerőművet Közép-Ukrajnában.

A beruházás kivitelezése a tervek szerint 2027 elején indulhat, a teljes üzem pedig 2029-re állhat fel. Elkészülte után a projekt Kelet-Európa legnagyobb szárazföldi szélerőműve lehet, amely évente több mint 2 terawattóra villamos energiát termelhet, mintegy egymillió háztartás fogyasztásának megfelelő mennyiséget.

A DTEK jelenleg nemzetközi pénzügyi intézményekkel és magánbefektetőkkel tárgyal a szélerőmű hitel- és tőkefinanszírozásáról. A projekt várhatóan mé

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g az idén elérheti a kivitelezésre kész állapotot.

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