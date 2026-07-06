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Hatalmas katonai fejlesztést jelentett be a védelmi miniszter: több milliárd eurós fegyverkezésbe kezd Hollandia
Globál

Hatalmas katonai fejlesztést jelentett be a védelmi miniszter: több milliárd eurós fegyverkezésbe kezd Hollandia

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Hollandia egy több mint hárommilliárd euró, azaz mintegy 1000 milliárd forint értékű védelmi megállapodás-csomagot és fejlesztési tervet készül bejelenteni a NATO ankarai fórumán, ahol a katonai szövetség politikai vezetőinek csúcstalálkozójára kerül sor. nyilatkozta

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó Dilan Yeşilgöz holland védelmi miniszter elmondta, hogy a bejelentések között szerepel egy Belgiummal kötött légvédelmi együttműködés, valamint egy Nagy-Britanniával közös hadihajó-fejlesztési program.

Yeşilgöz hangsúlyozta, hogy nem csupán ígéretekről, hanem konkrét tervekről van szó. Hozzátette, hogy Hollandia esetében

jóval több mint hárommilliárd eurós összegről beszélhetünk, ami nem csupán egy egyszerű vállalás, hanem egy teljesen új, kézzelfogható program.

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