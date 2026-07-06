Hatalmas katonai fejlesztést jelentett be a védelmi miniszter: több milliárd eurós fegyverkezésbe kezd Hollandia

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó Dilan Yeşilgöz holland védelmi miniszter elmondta, hogy a bejelentések között szerepel egy Belgiummal kötött légvédelmi együttműködés, valamint egy Nagy-Britanniával közös hadihajó-fejlesztési program.
Yeşilgöz hangsúlyozta, hogy nem csupán ígéretekről, hanem konkrét tervekről van szó. Hozzátette, hogy Hollandia esetében
jóval több mint hárommilliárd eurós összegről beszélhetünk, ami nem csupán egy egyszerű vállalás, hanem egy teljesen új, kézzelfogható program.
Forrás: Reuters
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