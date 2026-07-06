Hatalmas támadás érte az ukrán fővárost: tehetetlen volt a légvédelem a legveszélyesebb rakétákkal szemben

Az Ankarában keddtől ülésező NATO-tagországokat Ukrajna légvédelmének megerősítésére szólította fel hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt követően, hogy éjszaka Oroszország újabb nagyszabású légitámadást indított Kijev és az ország más részei ellen.

Hozzanak "határozott döntéseket légvédelmünk támogatására, és ezzel a lakosság életének védelmére" - követelte az X-en Zelenszkij. "Amíg a Patriot rakéták a szövetségeseink raktáraiban maradnak, ez csak arra ösztönzi Oroszországot, hogy további lakóházakat semmisítsen meg. Az Egyesült Államoknak és Európának elegendő ereje van ahhoz, hogy véget vessen ennek a terrornak" - tette hozzá a bejegyzésben.

Az éjszakai légitámadásban, amelyben Oroszország 68 rakétát és 351 drónt vetett be, az elnök közlése szerint az ukrán fővárosban legkevesebb 11 ember vesztette életét, és hatvanan megsebesültek, Kijev környékén pedig további 3 ember halt meg és 16 sebesülés történt.

Az ukrán légvédelem a drónokat megsemmisítette, de a ballisztikus rakéták ellen nem tudott védekezni, mivel nem volt elegendő elfogórakétájuk

- hangsúlyozta Zelenszkij.

Ukrajna korábban is többször kérte nyugati szövetségeseit, hogy szállítsanak számára több Patriot légvédelmi rakétát, hogy hatékonyabban tudják elhárítani az orosz légitámadásokat.

Az ukrán titkosszolgálatok információira hivatkozva Zelenszkij a napokban arra figyelmeztetett, hogy a kedden és szerdán tartandó, ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt újabb súlyos orosz támadás várható. Az elnök várhatóan kedden vesz részt vendégként a csúcstalálkozón.

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