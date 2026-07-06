Ilyenre még nem volt példa: Európa egyik legerősebb vezetője ellátogatott a polgárháborúval sújtott közel-keleti államba

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Szíriába érkezett, amivel ő lett az első uniós állam-, illetve kormányfő, aki Damaszkuszba látogatott azóta, hogy az Ahmed as-Sará vezette felkelők 2024-ben megdöntötték Bassár el-Aszad hatalmát. Az elnöki vizit hűen tükrözi, milyen mélyreható geopolitikai fordulaton ment keresztül Szíria a korábbi al-Káida-parancsnok vezetése alatt.

Macront a damaszkuszi repülőtéren Aszaad as-Sajbáni külügyminiszter fogadta. A francia elnök a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy azért érkezett, hogy megerősítse Franciaország elkötelezettségét a szíriai nép mellett egy "szuverén, sokszínűségében egységes és a szomszédaival békében élő Szíria" érdekében.

As-Sará, aki 2016-ban szakította meg kapcsolatait az al-Káidával, szoros viszonyt igyekszik kiépíteni a nyugati és közel-keleti hatalmakkal, miközben újjáépítené a 13 éve tartó háborúban szétzilált Szíriát.

Az újjáépítés a látogatás egyik kiemelt témája, Macront ugyanis neves üzleti vezetők is elkísérték, köztük a TotalEnergies és a CMA CGM konténerszállító vállalat vezérigazgatói.

A francia elnök egyúttal hangsúlyozni kívánta az ország pluralizmusa iránti elkötelezettségét is. Egy francia elnöki tisztségviselő szerint Szíria csak akkor lehet Franciaország partnere, ha teljes mértékben tiszteletben tartja a sokszínűséget, és szó sem lehet arról, hogy az egyik kizárólagos hatalom egyszerűen a másik helyébe lépjen.

As-Sará, aki a szunnita muszlim többséghez tartozik, egy befogadó új rend felépítését ígérte, ám fogadalmát komolyan próbára tették a kormányerők és a vallási-etnikai kisebbségek közötti összecsapások, amelyekben tavaly több százan vesztették életüket.

A tárgyalások diplomáciai források szerint a terrorizmus elleni fellépésre és a diplomáciai kapcsolatok esetleges felminősítésére is kiterjedtek, hiszen Franciaországot jelenleg csupán egy, javarészt Bejrútban állomásozó ügyvivő képviseli. Az Európai Unió 2025 májusában feloldotta a Szíria elleni gazdasági szankciók egy részét, így hét szíriai szervezetet, köztük a védelmi és a belügyminisztériumot is törölte a feketelistáról, miközben fenntartotta a korábbi Aszad-rezsimhez köthető személyek és szervezetek elleni korlátozásokat.

Forrás: Reuters

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