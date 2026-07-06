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Irán porig rombolásával fenyegetőzött Trump - Eddig tartott a béke?
Globál

Irán porig rombolásával fenyegetőzött Trump - Eddig tartott a béke?

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Az Egyesült Államok és Irán közötti közvetett tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, a korábban kötött 60 napos tűzszünet ellenére sem történt érdemi előrelépés a tartós béke felé. Donald Trump amerikai elnök ma az Ovális Irodában kijelentette, hogy az amerikai haderő akár egy óra alatt lerombolhatná Irán kulcsfontosságú infrastruktúráját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy inkább megállapodásra törekedne. Az elnök szerint Teheránnak jelenleg nincsenek anyagi tartalékai, mivel Washington minden forrást elvágott az országtól.

Az Egyesült Államok és Irán közötti közvetett tárgyalások a múlt héten anélkül értek véget, hogy bármilyen látható előrelépés történt volna a tartós béke irányába. Mindez annak ellenére alakult így, hogy a felek korábban egy 60 napos tűzszünetben állapodtak meg, amelynek célja a szükséges diplomáciai mozgástér megteremtése volt az amerikai és izraeli katonai csapásokat követően.

Vagy megállapodást kötünk, vagy befejezzük a munkát, és ezt nem lesz nehéz megtenni. Én inkább megállapodnék, mert nem szeretnék egy 91 millió embert érintő döntést meghozni

– fogalmazott Trump az Ovális Irodában a sajtó képviselőinek.

Az elnök hozzátette, hogy az amerikai haderő akár egy óra alatt lerombolhatná Irán hídjait, és teljesen megsemmisíthetné az ország energiainfrastruktúráját. Trump szerint Teheránnak jelenleg nincsenek anyagi tartalékai, mivel Washington minden forrást elvágott tőle.

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Az elnök nyilatkozata a közel-keleti konfliktus kirobbanásakor meggyilkolt iráni felső vezető hétvégén kezdődött gyászszertartásával egyidőben hangzott el. A több milliós tömeg részvételével zajló

az iráni lakosság a tudósítások alapján dacosnak, egységesnek és eltökéltnek mutatkozott.

A 60 napos tűzszünettel Washington eredeti szándéka az volt, hogy újraindítsa a tárgyalásokat Irán nukleáris fegyverkezésének megakadályozásáról.

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