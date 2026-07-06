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Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Globál

Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

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Hiába ajánlott Moszkva váratlnaul egynapos tűszszünetet, az ukránok arra számítanak, hogy az oroszok a héten esedékes NATO-csúcs előtt újabb nagyszabású támadást indítanak. A Krímben továbbra is kritikus a helyzet, áramkimaradásokat tapasztal a lakosság. Bár az oroszok szerint teljesen elfoglalták a kulcsfontosságú Kosztyantinyivka városát, Kijev tartja magát ahhoz, hogy még folynak a harcok a településen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Hiába ajánlott Moszkva váratlnaul egynapos tűszszünetet, az ukránok arra számítanak, hogy az oroszok a héten esedékes NATO-csúcs előtt újabb nagyszabású támadást indítanak. A Krímben továbbra is kritikus a helyzet, áramkimaradásokat tapasztal a lakosság. Bár az oroszok szerint teljesen elfoglalták a kulcsfontosságú Kosztyantinyivka városát, Kijev tartja magát ahhoz, hogy még folynak a harcok a településen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

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