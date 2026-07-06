BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Kongatják a vészharangot: trükkös módon tenné be a lábát Putyin Németországba
Globál

Kongatják a vészharangot: trükkös módon tenné be a lábát Putyin Németországba

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Boris Pistorius német védelmi miniszter vasárnap kijelentette, hogy támogatná a tartományi kormányokban esetleg tisztséget kapó, szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt minisztereinek kizárását a minősített információk megosztásából. A politikus szerint a párt Moszkvához és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz fűződő szoros kapcsolatai miatt ez elkerülhetetlen lépés lenne – írja a Politico.

A szociáldemokrata politikus a Bild című napilapnak adott interjújában úgy fogalmazott:

Elég csak meghallgatni számos AfD-képviselő nyilvános megnyilatkozásait. A Putyinhoz fűződő szoros kötődésük tagadhatatlan.

Hozzátette, hogy a gyanú szerint orosz pénzek is áramlanak a párthoz, ezért szerinte egyértelműen meg kell akadályozni a szenzitív adatok átadását.

Az AfD a 2025 februári Bundestag-választásokon 20,8 százalékos eredménnyel a második helyen végzett. Idén szeptemberben két keleti tartományban, Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában is választásokat tartanak, és mindkét tartományban a legnépszerűbb erő jelenleg az AfD.

Még több Globál

Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Tisztázta Netanjahu, milyen a viszonya Trumppal

Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Német sajtóértesülések szerint

a párt Szász-Anhaltban látja a legnagyobb esélyt a hatalomra kerülésre, ahol akár abszolút többséget is szerezhet.

Ez precedensértékű lenne, hiszen az AfD története során először alakíthatna tartományi kormányt. A német szövetségi rendszerben a tizenhat tartományi kormány számos területen, köztük a titkosszolgálatok egyes tevékenységeiben is széles jogkörrel rendelkezik.

Pistorius szerint rendkívüli aggodalomra ad okot, hogy az AfD abszolút többséget szerezhet Szász-Anhaltban. Úgy vélte, a párt

nem hagy kétséget afelől, milyen szándékai vannak a német demokráciával kapcsolatban. (...) Fel kell készülnünk arra, hogy még határozottabban lépjünk fel ez ellen, és szembeszálljunk vele.

A szeptemberi győzelmek tovább erősítenék az AfD dominanciáját Kelet-Németország nagy részén, és új lendületet adnának annak a vitának, hogy a Friedrich Merz vezette konzervatívok fenn tudják-e tartani a szélsőjobboldalt a szövetségi kormányzástól távol tartó úgynevezett tűzfalat.

A párt közben továbbra is botrányokkal küzd, legutóbb például egy olyan fotó került elő, amelyen Martin Reichardt AfD-s szövetségi képviselő látható, amint egy hat évvel ezelőtti összejövetelen a nácikra jellemző karlendítést mutat be.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette igényét a kormányzásra Németország legerősebb pártja

Címlapkép forrása: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Sorsdöntő telefonhívás: Zelenszkij szerint most valóban véget érhet az ukrajnai háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility