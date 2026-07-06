Kongatják a vészharangot: trükkös módon tenné be a lábát Putyin Németországba

A szociáldemokrata politikus a Bild című napilapnak adott interjújában úgy fogalmazott:

Elég csak meghallgatni számos AfD-képviselő nyilvános megnyilatkozásait. A Putyinhoz fűződő szoros kötődésük tagadhatatlan.

Hozzátette, hogy a gyanú szerint orosz pénzek is áramlanak a párthoz, ezért szerinte egyértelműen meg kell akadályozni a szenzitív adatok átadását.

Az AfD a 2025 februári Bundestag-választásokon 20,8 százalékos eredménnyel a második helyen végzett. Idén szeptemberben két keleti tartományban, Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában is választásokat tartanak, és mindkét tartományban a legnépszerűbb erő jelenleg az AfD.

Német sajtóértesülések szerint

a párt Szász-Anhaltban látja a legnagyobb esélyt a hatalomra kerülésre, ahol akár abszolút többséget is szerezhet.

Ez precedensértékű lenne, hiszen az AfD története során először alakíthatna tartományi kormányt. A német szövetségi rendszerben a tizenhat tartományi kormány számos területen, köztük a titkosszolgálatok egyes tevékenységeiben is széles jogkörrel rendelkezik.

Pistorius szerint rendkívüli aggodalomra ad okot, hogy az AfD abszolút többséget szerezhet Szász-Anhaltban. Úgy vélte, a párt

nem hagy kétséget afelől, milyen szándékai vannak a német demokráciával kapcsolatban. (...) Fel kell készülnünk arra, hogy még határozottabban lépjünk fel ez ellen, és szembeszálljunk vele.

A szeptemberi győzelmek tovább erősítenék az AfD dominanciáját Kelet-Németország nagy részén, és új lendületet adnának annak a vitának, hogy a Friedrich Merz vezette konzervatívok fenn tudják-e tartani a szélsőjobboldalt a szövetségi kormányzástól távol tartó úgynevezett tűzfalat.

A párt közben továbbra is botrányokkal küzd, legutóbb például egy olyan fotó került elő, amelyen Martin Reichardt AfD-s szövetségi képviselő látható, amint egy hat évvel ezelőtti összejövetelen a nácikra jellemző karlendítést mutat be.

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