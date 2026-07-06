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Kritikus szintre jutott az ukrán légvédelem: egyetlen szám mutatja, mekkora a baj
Globál

Kritikus szintre jutott az ukrán légvédelem: egyetlen szám mutatja, mekkora a baj

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Jurij Ihnat, a légierő szóvivője a Militarnynak telefonon nyilatkozva beszélt a július 6-i orosz rakétatámadásról.

Moszkva ismételten nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen, ám a légierő napi jelentésében valami furcsaság fedezhető fel: a 419 eszközből 363-at semmisített meg a légvédelem, de egyetlen egy ballisztikus rakétát sem. Kijev korábban rendszeresen le tudta lőni az ilyen típusú orosz eszközöket, de ezúttal nem. Mindez nem jelenti, hogy a cirkálórakéták ellen is kudacot vallottak, azok esetében a 39-ből 37 esetben sikeresen elhárították a támadást. Ihnat arról beszélt, hogy a Cirkon 3M22, Iszkander-M és a támadásra bevetett SZ-400-as légvédelmi rakéták ellen tehetetlennek bizonyultak. A szóvivő azt is egyértelműen elárulta, hogy

a Patriot elfogórakétainak hiánya okozta a kudarcos védekezést.

Azt is kiemelte, hogy Moszkva pontosan jól tudja, hogy Kijev súlyos problémákkal küzd az elfogórakéták készleteinek feltöltésével és ezt kihasználva a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet szentel a ballisztikus rakétákra a támadásoknál. Ezeket jóval nehezebb elfogni, mint a cirkálórakétákat vagy a Sahed-típusú drónokat. A Patriotok hiánya globális probléma, nem kizárólag Kijev érintett. Az ukrán vezetés arra kérte a nyugati partnereit, hogy a még raktáron lévő készleteket adják át neki, később pedig majd visszatölti számukra az átadott mennyiséget, de egyelőre nem érkezik a kívánt utánpótlás.

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