Megérkezett Kína űrszondája egy Földhöz közeli kisbolygóhoz: itt vannak az első képek az égitestről

A Kamo'oalewa rendkívül különleges égitest, egy úgynevezett kvázihold, amely bár a Nap körül kering, pályája során szorosan követi a bolygónkat. A csillagászok eddig mindössze nyolc ilyen típusú kisbolygót fedeztek fel, amelyeket a köznyelvben gyakran a Föld "miniholdjaiként" is emlegetnek. A Kamo'oalewa a pályája során legfeljebb 9 millió mérföldre közelíti meg a Földet, míg a legnagyobb távolsága elérheti a 25 millió mérföldet is.

China's Tianwen-2 just arrived at near-Earth asteroid Kamoʻoalewa, a https://t.co/S5vbwK4sd4 — Corey S. Powell (@coreyspowell) July 6, 2026

Egyes kutatások alapján a mintegy 20 méter átmérőjű, vagyis egy iskolabusznál alig nagyobb égitest valójában a Hold egyik leszakadt darabja lehet, amelyet egy korábbi becsapódás lökött ki a világűrbe. Más megfigyelések, köztük a James Webb űrtávcső mérései ugyanakkor ellentmondanak ennek a feltételezésnek. A kisbolygót 2016-ban fedezték fel, tengelyforgási ideje pedig rendkívül gyors, mindössze 28 perc.

A Tianven–2 az elmúlt 400 napban csaknem 1 milliárd kilométert utazott a céljáig.

Az űrszonda 2025. május 28-án indult útnak, a gyűjtött mintákat pedig a tervek szerint 2027-ben juttatja vissza a Földre, amikor a bolygónk melletti elhaladása során a légkörbe bocsátja azokat.

Az űreszköz a körülményektől függően három különböző módszerrel is képes mintát venni. Az egyik az úgynevezett érintéses mintavétel (touch-and-go), amelyet korábban a NASA OSIRIS-REx és a japán Hajabusza–2 missziója is sikeresen alkalmazott. A második a lehorgonyzásos rögzítés, amely során a szonda szorosan az égitesthez rögzíti magát, hogy a felszínről és a mélyebb rétegekből is mintát nyerjen. A harmadik opció a lebegő üzemmód, amikor a kisbolygó felett állomásozó szonda egy robotkar segítségével gyűjti be a felszíni anyagokat.

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