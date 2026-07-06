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Megszólalt Trump a béketárgyalásról:
Globál

Megszólalt Trump a béketárgyalásról: "érzi a nyomást Putyin"

MTI
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Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról. Az amerikai elnök elmondta, hogy nemrég telefonon egyeztetett az Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki szerinte, az ukrán félhez hasonlóan, szintén szeretné lezárni a konfliktust.

Az elnök hétfőn a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, hogy "nagyon jó" telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkijjel a NATO-csúcs keretén belül fog tárgyalni.

Putyin érzi a nyomást

- fogalmazott Donald Trump.

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"Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni (a háborúnak), egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni" - hangoztatta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető.

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Előzőleg a Fehér Ház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután - a NATO csúcstalálkozót követően, sajtótájékoztatóját megelőzően - folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrán elnökkel, amit rögtön követ a találkozó Ahmed es-Saraa szír államfővel.

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