Nyilvánosságra hozták, mekkora támogatást kapott Ukrajna Lengyelországtól

A tárcavezető elmondta, hogy a Donald Tusk miniszterelnökkel folytatott egyeztetése után döntött a katonai felszerelések átadásáról szóló határozatok titkosításának feloldásáról. Közlése szerint Lengyelország 2022 és 2023 között sokféle haditechnikai eszközt adott át Ukrajnának.

Kosiniak-Kamysz tájékoztatása alapján

a korábbi lengyel kormány 2022-ben és 2023-ban mintegy 15 milliárd zloty, azaz nagyjából 3,4 milliárd euró értékben nyújtott katonai támogatást Kijevnek.

A jelenlegi, Donald Tusk vezette kabinet – amely 2023 decemberében lépett hivatalba – 2024 eleje óta további 1,55 milliárd zloty, vagyis körülbelül 350 millió euró értékben szállított katonai eszközöket Ukrajnának.

A 2024-ben átadott felszerelések közül a védelmi miniszter külön kiemelte a Patriot légvédelmi rendszerekhez használt PAC-3-as rakétákat.

Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás Lengyelország számára kiemelt stratégiai feladat.

A titkosítás feloldását az váltotta ki, hogy július 4-én Krzysztof Bosak, a jobboldali radikális, Ukrajna-ellenes Konföderáció párt társelnöke, egyben a lengyel parlament alsóháza, a Szejm alelnöke azt állította, hogy a lengyel kormány márciusban titokban Patriot elfogórakétákat adott át Ukrajnának. Bosak szerint ezeket a rakétákat Varsó az Egyesült Államoktól vásárolta egy többrétegű légvédelmi rendszer kiépítéséhez, és a lengyel hadsereg arzenáljában ezek voltak az egyetlen olyan eszközök, amelyek képesek elhárítani az orosz Iszkander rakétákat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images