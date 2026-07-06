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Pattanásig feszült a helyzet az északi vizeken, orosz gép miatt riasztották a vadászgépeket
Globál

Pattanásig feszült a helyzet az északi vizeken, orosz gép miatt riasztották a vadászgépeket

MTI
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Orosz katonai repülőgép közelítette meg a brit királyi haditengerészet Prince of Wales nevű repülőgép-hordozóját, amelynek közvetlen közelében hangradarokat dobott a tengerbe - közölte hétfőn a brit védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint az incidens a Norvég-tengeren történt, ahová a brit repülőgép-hordozó vezette haditengerészeti egységet éppen az orosz fenyegetés elhárítására vezényelték ki.

A beszámoló szerint a repülőgép-hordozót egy orosz Tu-142-es típusú, elsősorban tengeri felderítési feladatokra és tengeralattjáró-elhárító műveletekre kifejlesztett - NATO-kódnevén Bear F/J - repülőgép többször is megközelítette.

A Prince of Wales fedélzetéről a brit királyi légierő (RAF) két F-35-ös harci gépe szállt fel, befogták az orosz gépet és kikísérték a brit haditengerészeti egység műveleti területéről - áll a londoni védelmi tárca ismertetésében.

A minisztérium hétfői tájékoztatásának megfogalmazása szerint

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az orosz repülőgép "feleslegesen közel" repült a brit repülőgéphordozóhoz, manőverei nem voltak "sem biztonságosak, sem professzionálisak".

A tárca beszámolt arról is, hogy a Tu-142-es tíz, hangradarral felszelt bóját dobott a tengerbe a brit haditengerészeti egység közelében.

A brit harci gépek megpróbálták felvenni a kapcsolatot az orosz repülőgéppel a megfelelő nemzetközi frekvenciákon, de az orosz gép nem válaszolt.

A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhely, a Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS) által minap kiadott jelentés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal is feltérképezett kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastrukturális létesítményeket.

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