Pattanásig feszült a helyzet az északi vizeken, orosz gép miatt riasztották a vadászgépeket

A tárca tájékoztatása szerint az incidens a Norvég-tengeren történt, ahová a brit repülőgép-hordozó vezette haditengerészeti egységet éppen az orosz fenyegetés elhárítására vezényelték ki.
A beszámoló szerint a repülőgép-hordozót egy orosz Tu-142-es típusú, elsősorban tengeri felderítési feladatokra és tengeralattjáró-elhárító műveletekre kifejlesztett - NATO-kódnevén Bear F/J - repülőgép többször is megközelítette.
A Prince of Wales fedélzetéről a brit királyi légierő (RAF) két F-35-ös harci gépe szállt fel, befogták az orosz gépet és kikísérték a brit haditengerészeti egység műveleti területéről - áll a londoni védelmi tárca ismertetésében.
A minisztérium hétfői tájékoztatásának megfogalmazása szerint
az orosz repülőgép "feleslegesen közel" repült a brit repülőgéphordozóhoz, manőverei nem voltak "sem biztonságosak, sem professzionálisak".
A tárca beszámolt arról is, hogy a Tu-142-es tíz, hangradarral felszelt bóját dobott a tengerbe a brit haditengerészeti egység közelében.
A brit harci gépek megpróbálták felvenni a kapcsolatot az orosz repülőgéppel a megfelelő nemzetközi frekvenciákon, de az orosz gép nem válaszolt.
A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhely, a Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS) által minap kiadott jelentés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal is feltérképezett kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastrukturális létesítményeket.
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