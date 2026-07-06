Pengeélen táncol Marine Le Pen: hamarosan megszületik az ítélet

A párizsi büntetőbíróság 2025 márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Marine Le Pent, és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól azon vád alapján, hogy a Nemzeti Tömörülés 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül hazai pártcélokra használt fel. Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen.
A bíróság Marine Le Pen mellett 24 volt európai parlamenti képviselőt, asszisztenst, könyvelőt és a pártot mint jogi személyt ítélte el, amiért 2004 és 2016 között "rendszert" hoztak létre arra, hogy a Nemzeti Tömörülés franciaországi alkalmazottait az Európai Parlament pénzéből fizessék ki.
A fellebbviteli perben februárban az ügyészség három év letöltendő és egy év felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta Marine Le Pen ellen, és 100 ezer eurós pénzbírság kiszabását is kérte, valamint ötéves eltiltást javasolt a közügyektől.
Ha a bíróság követi az ügyészi indítványt, az Marine Le Pen politikai karrierjének a végét jelenti. Bár a politikus tíz napon belül fordulhat jogorvoslatért a Semmítőszékhez, de ő többször jelezte előzetesen, hogy ezt nem fogja megtenni.
"Ha az ügyészség ajánlásait követik, akkor megakadályoznak" az indulásban - jelentette ki Marine Le Pen február 3-án a TF1 tévécsatornán. Hasonlóan nyilatkozott 2025 novemberében az RTL rádióban is, amikor jelezte, hogy "nem akarja, hogy a dolgok elhúzódjanak, mert elkötelezett amellett, hogy az elképzelései hatalomra kerüljenek. Ha megakadályoznak az indulásban, de a Semmítőszék három-négy hónappal később a javamra dönt, az már túl késő lesz egy rendes elnökválasztási kampányhoz" - mondta akkor az ellenzéki politikus.
A fellebbviteli bíróság elvileg teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatja az ügyészség ajánlásait, és felmentheti Marine Le Pent, megállapítva, hogy az ellene felhozott vádak alaptalanok. Jogi szakértők szerint azonban a felmentés "rendkívül valószínűtlen", miután az ügyészek bebizonyították, hogy
Marine Le Pen teljes mértékben tisztában volt a szabályozásokkal, és szándékosan nem tartotta be azokat.
Amennyiben a fellebbviteli bíróság elítéli a politikust, a letöltendő börtönbüntetés kiváltható lesz házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen azonban úgy véli, hogy ez lehetetlenné tenné a kampányolást, mivel korlátoznák a mozgását.
Börtönbüntetés és pénzbírság kiszabása, de a közügyektől való eltiltás idejének legalább két évre történő csökkentése esetén Marine Le Pennek lehetősége lenne elindulni az elnökválasztáson.
A Nemzeti Tömörülés hivatalosan ebben a forgatókönyvben reménykedik, de felkészült arra a lehetőségre is, hogy Marine Le Pen átadja az elnökjelöltséget a pártfogoltjának, a 30 éves Jordan Bardellának, aki jelenleg a pártot is vezeti.
A Nemzeti Tömörülés két vezetője a hétvégén közösen lépett színpadra egy pártrendezvényen Liévinben, a párt egyik fellegvárában, hogy "bizalmat és barátságot" mutassanak egymás iránt.
Marine Le Pen megígérte, hogy eltiltása esetén "minden nap, nagy energiával, nagy meggyőződéssel és nagy magabiztossággal" fogja támogatni azt az embert, akinek üstökösszerű politikai karrierjét elindította, amikor 2022-ben átadta neki a párt irányítását.
Címlapkép forrása: EU
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