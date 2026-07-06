Sokkolt a szuperhatalom: olyan rakétát indítottak, amitől szinte mindenki tart

A Hszinhua kínai állami hírügynökség közlése szerint
a tengeralattjáró egy gyakorló robbanófejjel felszerelt rakétát lőtt ki, amely a kijelölt területen csapódott be.
A hírügynökség a műveletet az éves hadgyakorlat rutinszerű részeként jellemezte, és hangsúlyozta, hogy az érintett országokat előzetesen értesítették. Peking szerint a teszt a nemzetközi joggal és gyakorlattal összhangban zajlott, és nem irányult egyetlen konkrét ország vagy célpont ellen sem.
Tokió a kilövés előtt jelezte, hogy megkapta az értesítést, ugyanakkor komoly aggodalmát fejezte ki a kínai katonai aktivitás miatt, és a teszt elhalasztását kérte Pekingtől – eredménytelenül. A Kjódó hírügynökség egy japán kormányzati forrásra hivatkozva úgy értesült, hogy a rakéta valószínűleg Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott be.
Bár Ausztrália is kapott előzetes tájékoztatást,
a kilövést utólag a régiót destabilizáló lépésnek nevezte.
Penny Wong külügyminiszter szerint a tesztet Kína gyors ütemű fegyverkezésének összefüggésében kell értékelni, amelyből hiányzik a térség által elvárt átláthatóság. Wong éppen a fidzsi fővárosban, Suvában tartózkodott egy védelmi megállapodás aláírásán, amelyet a kínai befolyás ellensúlyozására tett lépésként értékelnek.
Winston Peters, Új-Zéland külügyminisztere nemkívánatosnak minősítette a kilövést. Kiemelte, hogy sem Új-Zélandnak, sem a többi csendes-óceáni országnak nem áll érdekében, hogy Kína a Csendes-óceán déli részét a rakétaképességei tesztterepévé tegye. Hozzátette, aggasztó, hogy ez egy visszatérő mintázatot mutat Peking részéről, miután
2024-ben már indítottak egy interkontinentális ballisztikus rakétát a térségbe.
Kína évente több százmilliárd dollárt fordít fegyveres erőinek korszerűsítésére és bővítésére, beleértve tengeralattjáró-flottáját és nukleáris arzenálját. Ezzel párhuzamosan fokozza tengeri műveleteit azokon a területeken, ahol területi igényeket támaszt, például a Dél-kínai-tengeren és a Tajvan körüli vizeken. A Peking és Tokió közötti kapcsolatok tavaly november óta különösen feszültté váltak, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy egy tajvani válság a túlélést fenyegető helyzetet jelenthet Japán számára.
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