Történelmi lépés a tengeren: olyan fegyverrendszer bukkant fel az atomhatalomál, amilyet Ukrajna is használ Oroszország ellen

Az indításra a 2026 júniusában rendezett Neptune Reach hadgyakorlaton került sor a kísérleti célokat szolgáló XV Patrick Blackett hajó fedélzetéről. A haditengerészet, a szárazföldi erők és a légierő közös művelete a Vantage projekt részét képezte, amelynek célja a pilóta nélküli rendszerek tesztelésének és hadrendbe állításának felgyorsítása.

A UK Defence Journal szaklap beszámolója szerint a pilóta nélküli eszközt egy fedélzeti indítókatapulttal bocsátották útjára, amely másodpercenként 55 méteres sebességre képes felgyorsítani a repülőgépet. A berendezés nagyban hasonlít az észt Threod Systems által kifejlesztett Cata B katapultra. Ezt

a technológiát az ukrán fegyveres erők is széles körben alkalmazzák a mélységi, oroszországi célpontok elleni csapásmérő drónok indítására.

2026 márciusában vált ismertté, hogy az Egyesült Királyság az Asgard programhoz is a Cata indítórendszereit választotta, mivel kizárólag ezek feleltek meg a szigorú műszaki követelményeknek.

A sikeres bemutató illeszkedik a brit haditengerészet azon átfogó stratégiájába, amely a hagyományos felszíni egységek helyett a drónrajok irányítására optimalizált, új osztályú parancsnoki hajók fejlesztését helyezi előtérbe. A jelenlegi tervek alapján hat ilyen típusú hadihajó áll majd hadrendbe, amelyek közül az első a 2030-as évek elején kezdheti meg a szolgálatot, felváltva a korábbi, Type 83 osztályú rakétás romboló koncepcióját.

Ezek a modern egységek a légi, felszíni és víz alatti pilóta nélküli eszközök széles spektrumát képesek majd koordinálni, miközben alkalmasak lesznek légvédelmi és flottaparancsnoki feladatok ellátására is. A teszt során a BAE Systems leányvállalata, a Callen-Lenz által fejlesztett Nyan csapásmérő drónt alkalmazták. A fegyverrendszer már sikeresen teljesítette a földi teszteket, és a beszámolók szerint eddig több mint ezer darabot gyártottak belőle.

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