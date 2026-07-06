Ukrajna minden eddiginél tovább ment: csapást mértek Oroszország legnagyobb üzemére

Omszk mintegy 2500 kilométerre fekszik az ukrán határtól, így az oroszok abban a tudatban voltak eddig, hogy ez biztonságos távolságot jelent, így az itteni üzemek nincsenek veszélyben. Kivételesnek számít a 2025 elejei elhíresült Pókháló hadművelet, amikor rejtett drónokkal hajtottak végre Kelet-Oroszországban akciót repterek ellen. Ugyanakkor korábban elképzelhetetlennek számított, hogy Kijev például drónokkal vagy rakétákkal olyan mélyre érjen a határ mögé, mint Omszk városa. Itt található az ország legnagyobb kőolaj-finomítója, amely éves szinten 22 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes – ezzel globális szinten egyébként nincs a legnagyobbak között.

Az üzem benzint, dízelolajat és repülőgép-kerozint állít elő, amelyeket többek között az orosz hadsereg használ.

Vitalij Hotsenko, az Omszki terület kormányzója megerősítette, hogy a hatalmas távolságok ellenére dróntámadás érte az üzemet, bár csak annyit erősített meg, hogy a légvédelem megsemmisítette a támadó eszközöket.

Az orosz védelmi minisztérium légvédelmi erői ellenséges pilóta nélküli repülőgépeket lőttek le az Omszki régió felett. A támadás következményeit jelenleg értékelik. Figyeljék a frissítéseket. Csak ellenőrzött forrásokra támaszkodjanak

– közölte.

Ukrainian drones hit Russia's largest oil refinery for the first time pic.twitter.com/qIvwvSUAUv https://t.co/qIvwvSUAUv — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) July 6, 2026

A helyszínről terjedő képek is videók nem támasztják alá az állításait: hatalmas füstoszlopok emelkednek a magasba, miközben több helyen is felcsaptak a lángok. Ezek azt bizonyítják, hogy Ukrajna sikerrel támadta meg Oroszország legnagyobb kőolajfeldolgozó-üzemét.

A csapás illeszkedik ahhoz a stratégiához, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hirdetett: korábban elmondta, hogy a következő 40 napban módszeresen fognak végrehajtani csapásokat az orosz célpontok ellen. Az elmúlt időszakban Kijev rendszeresen lőtte a kőolaj-finomítókat, ezzel jelentősen rontva Moszkva ellátási lehetőségeit.

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