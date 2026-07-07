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Áll a bál a brexit fenegyereke körül: lemondott a korrupcióval vádolt Nigel Farage, de van egy csavar a történetben
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Áll a bál a brexit fenegyereke körül: lemondott a korrupcióval vádolt Nigel Farage, de van egy csavar a történetben

Portfolio
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Nigel Farage, a brit Reform UK vezetője kedd délután bejelentette, hogy lemond parlamenti mandátumáról, hogy időközi választást idézzen elő a délkelet-angliai választókerületében - írja a Guardian. Farage ugyanakkor közölte, újra elindul a képviselői helyért, az időközi választást pedig a nép és az elit közötti küzdelemként jellemezte. A jobboldali populista politikus döntésének közvetlen előzménye, hogy az elmúlt hetekben célkeresztbe került a pénzügyei tisztasága miatt.

Farage leszögezte, "semmi rosszat nem tett".

Véleménye szerint a képviselői magatartási kódex kizárólag a közéleti tevékenységet szabályozza, a magánéletet nem, a pénzszerzésben pedig szerinte "nincs semmi kivetnivaló". Hangsúlyozta, hogy jelentős jövedelemről mondott le, amikor a politikai pályát választotta.

A brexit idején elhíresült politikus a Sunday Times hétvégi cikke miatt került ismét górcső alá. E szerint régi szövetségese, George Cottrell – akit 2017-ben nyolc hónap börtönbüntetésre ítéltek az Egyesült Államokban csalásért – a választás előtt átvállalta Farage biztonsági személyzetének és közösségimédia-stábjának költségeit, sőt még egy Buckingham-palota közeli ingatlant is ő bérelt számára - áll a BBC összefoglalójában. A jobboldali politikus erről azonban nem tett bejelentést.

Farage szerint ezeket a tételeket nem volt köteles bejelenteni, mivel magánjellegű támogatásról volt szó.

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Farage körül azonban már hetekkel ezelőtt felmerültek korrupciós vádak. A londoni parlament etikai biztosa, Daniel Greenberg még májusban vizsgálatot indított, amiért

Farage nem vallotta be azt az 5 millió fontot,

amelyet a Thaiföldön élő brit kriptobefektető, Christopher Harborne utalt át neki 2024 áprilisában, még a képviselővé választása előtt. Harborne tavaly óta összesen 15 millió fonttal támogatta a Reform UK-t. Farage a juttatást "lottónyereményként" és "személyes ajándékként" jellemezte, amelyet a jövőbeli biztonsági kiadásainak fedezésére szánt.

A többi párt, köztük a Liberális Demokraták arra kérték az etikai biztost, hogy terjessze ki a vizsgálatot a Cottrell-féle adományokra is. Ha Greenberg szabálysértést állapít meg, enyhébb esetben csupán a nyilvántartás pótlására kötelezheti a politikust,

súlyosabb esetben viszont akár a képviselői mandátum felfüggesztését is javasolhatja.

Farage a hétfői beszédében élesen nekiment a brit sajtónak is, mivel szerinte hosszú ideje támadják méltatlanul és igazságtalanul.

Hogy dühös vagyok-e? Még soha életemben nem voltam ennyire dühös

- mondta. Azzal vádolta a Times szerkesztőjét, hogy a lánya lakhelyének nyilvánosságra hozatalával veszélybe sodorta a biztonságát. Emellett kifogásolta a kormányzó Munkáspárt külföldi adományokra vonatkozó korlátozásait is, amelyeket egy kommunista ország működéséhez hasonlított, és azzal vádolta a balközép kormányt, hogy folyamatosan a Reform UK ellehetetlenítésén dolgozik.

Farage választókerületében, a délkelet-angliai tengerparton fekvő Clactonban a várakozások szerint szeptemberre írhatnak ki időközi választást.

Most úgy döntöttem, hogy Clacton népe legyen a tetteim bírája. Ez az időközi választás a nép kontra establishmentről fog szólni. Egy lehetőség arra, hogy két ujjal mutassunk be a hatalomnak, hogy őszintén elküldjük őket oda, ahová valók, és ezért indulni fogok ezen az időközi választáson

- magyarázta Farage.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall

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