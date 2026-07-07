Bejárta a nemzetközi sajtót a magyar köztévé elsötétítése

A BBC honlapja tárgyilagosan számol be a történekről, amikor egyebek mellett ezt írja: „Magyarország legfontosabb állami televíziócsatornája felfüggesztette a hírműsorok sugárzását, míg egy állami rádióadó működését teljesen leállították annak érdekében, hogy a médiát „függetlenné és megbízhatóvá” tegyék. Az ország korábbi miniszterelnöke, Orbán Viktor, akit áprilisban, 16 évnyi hatalom után eltávolítottak tisztségéből,
szigorúan ellenőrizte az állami médiát.
A médiával kapcsolatos reformok az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter egyik legfontosabb választási ígéretei közé tartoztak, aki a bejelentést „a propagandaműsorok végének” nevezte.”
A CNN oldala a Reutersről veszi át a sztorit, amikor azt írja: az elemzők szerint egy valóban kiegyensúlyozott közszolgálati média létrehozása komoly kihívást jelent majd. Orbán kormányzása alatt az új médiatörvények életbe lépésével az állami média egyre nagyobb kormányzati ellenőrzés alá került, és számos magánmédiumot bezártak, vagy kormánypárti üzletemberek vettek át.
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Orbán kormánya tagadta, hogy nyomást gyakorolt volna a médiára, és kijelentette, hogy betartja az EU médiaszabadságra vonatkozó előírásait – írják a keddi események tárgyilagos beszámolója után.
A Bloomberg cikke így kezdődik: A magyar állami média elhallgatott, miután új vezetése bejelentette, hogy véget vet az évekig tartó propagandának, amely az év korábbi részében tartott, fordulópontot jelentő választásokon bekövetkezett bukásáig támogatta a korábbi vezetőt, Orbán Viktort. A magyar állami műsorszolgáltató főcsatornája és honlapja kedden üres képernyőre váltott, és
írásos bocsánatkérést tett közzé a nézőknek azokért az évekért, amikor a korábbi vezetés szócsöveként működött.
A brit The Guardian is azt írja, a média szigorú ellenőrzése Orbán 16 éves kormányzásának egyik központi pillére volt, amely időszak alatt a közép-európai országot
egy önmagát „illiberális” demokráciának nevező állammá alakította át, ezzel szembeállítva azt az uniós normákkal.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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