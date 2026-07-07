Bizonytalanná vált Marine Le Pen indulása az elnökválasztáson a bíróság döntése után

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Egy francia fellebbviteli bíróság kedden helybenhagyta Marine Le Pen elítélését az uniós források hűtlen kezelése ügyében, ugyanakkor lerövidítette a szélsőjobboldali politikusra kiszabott, közügyektől való eltiltást. A döntés elvileg ismét megnyitja az utat Le Pen előtt, hogy elinduljon a 2027-es elnökválasztáson - írja a Reuters.

A bíróság hároméves börtönbüntetést szabott ki a politikusra, amelyből két év végrehajtását felfüggesztette. Emellett elrendelte, hogy egy éven át elektronikus nyomkövetőt viseljen, ami mind politikailag, mind gyakorlatilag jelentősen megnehezítheti az elnöki kampány lebonyolítását.

A bíróság összességében tehát meglehetősen felemás ítéletet hozott: mivel a politikus a kampányidőszakban már nem lesz eltiltva a közügyektől, jogilag nincs akadálya az indulásnak, a nyomkövető viszont finoman szólva is nehézkessé fogja tenni a szerepléseket.



A párizsi büntetőbíróság 2025 márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Marine Le Pent, és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól azon vád alapján, hogy a Nemzeti Tömörülés 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül hazai pártcélokra használt fel. Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen.

A mostani döntéstől számítva a politikusnak tíz napja van arra, hogy a semmítőszékhez forduljon, Le Pen azonban már korábban jelezte, hogy ezt nem fogja megtenni.

Maga a pártelnök a hírek szerint az esti órákban fog sajtótájékoztatót tartani, itt valószínűleg az ügy politikai oldalát tervezi kidomborítani.

Az ítélet újabb kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy Le Pen valóban megpályázza-e Franciaország legfőbb közjogi tisztségét a jövő évi elnökválasztáson.

Címlapkép forrása: EU