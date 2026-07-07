Botrányos ügybe bonyolódott Trump a foci-vb-n: ráugrottak az internetezők a sztorira

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy személyesen ő fordult a FIFA-hoz Folarin Balogun ügyében, miután a torna eddigi legeredményesebb amerikai csatárát egymeccses eltiltással sújtották volna a Belgium elleni nyolcaddöntő előtt. A szövetség hétfő este felfüggesztette az automatikus büntetést, így a 25 éves játékos végül pályára léphetett a keddi meccsen. Trump a Fehér Házban azt mondta, csupán felülvizsgálatot kért, és nem utasította a FIFA-t semmire, azt is hangsúlyozva, hogy nem az elnök, Gianni Infantino, hanem az illetékes bizottság hozta meg a döntést. Az elnök magyarázatának ellenére rendkívül nagy felháborodás követte a FIFA döntését. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan reagáltak az internetes keresések az esetre.

Közbenjárt Trump az amerikai sztárcsatár érdekében a FIFA-nál

A vb-n eddig az amerikai válogatott legeredményesebbjének számító Folarin Balogun automatikus, egymeccses eltiltást kapott volna. Amely miatt nem léphetett volna pályára a keddi, Belgium elleni nyolcaddöntőn Seattle-ben.

A FIFA azonban hétfő este felfüggesztette a büntetést, így a támadó végül a következő meccsen is játszhatott.

Végül azonban a Balogun felmentése sem volt elég az amerikai válogatottnak a győzelemhez: Belgium 4-1-re győzni tudott a találkozón, így ők mehetnek tovább a negyeddöntőbe.

Donald Trump a Fehér Házban elismerte, hogy ő maga kérte a döntés felülvizsgálatát, mivel meggyőződése szerint nem történt szabálytalanság - szavai szerint csupán "két remek sportoló ütközött össze és gabalyodott egymásba". Az elnök megerősítette, hogy beszélt Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, ugyanakkor hangsúlyozta: kizárólag felülvizsgálatot kért, és nem utasította a szövetséget az eltiltás felfüggesztésére. Trump nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a felmentésről végül nem is Infantino, hanem az illetékes bizottság hozta meg a végső döntést, és úgy vélte, az amerikai játékos eltiltás fenntartása komoly szégyenfoltot hagyott volna a világbajnokságon.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 06. Beismerte Donald Trump: az ő közbenjárására függesztette fel a FIFA az amerikai kulcsjátékos büntetését

Ráugrottak az internetezők Balogun nevére

Korábbi cikkünkben már megnéztük, hogyan alakult a netes érdeklődés a világbajnokság iránt a torna kezdetekor. Trump hatalmas port kavart a világban azzal, hogy közbenjárt a piros lap ügyében a FIFA-nál, amelyet jól szemléltet, hogy az ügyben érintett csatár neve iránti keresési érdeklődés július 2-án, a piros lap kiosztásának napján, valamint és 7-én, mikor is kiugró csúcsot ért el a Trends grafikonján.

Az első csúcs minden bizonnyal a vitatott szituációhoz, a másik pedig a Trump-bejelentéshez és a Belgium elleni meccshez köthető.

Kép forrása: Google Trends

Az országok szerinti bontás tekintetében szembetűnő, hogy nem az Egyesült Államokban volt a legintenzívebb az érdeklődés.

A keresési adatok alapján Belgiumban volt a legnagyobb a keresési intenzitűs Folarin Balogunnal kapcsolatban.

Ezt egyértelműen magyarázza, hogy a keddi, USA-Belgium meccs hangulatát alapvetően meghatározta a csatár piros lapjának felfüggesztése.

Kép forrása: Google Trends

Nem meglepő módon, Donald Trumppal kapcsolatban jóval nagyobb volt a keresési intenzitás az elmúlt 30 napban, mint Balogun vagy Infantino esetében. Balogun és Infantino neve a korábbi szinthez képest ugyanakkor egyaránt jelentősen megugrott nagy hullámokat vetett esett kapcsán.

Kép forrása: Google Trends

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