Botrányos ügybe bonyolódott Trump a foci-vb-n: ráugrottak az internetezők a sztorira

Közbenjárt Trump az amerikai sztárcsatár érdekében a FIFA-nál
A vb-n eddig az amerikai válogatott legeredményesebbjének számító Folarin Balogun automatikus, egymeccses eltiltást kapott volna. Amely miatt nem léphetett volna pályára a keddi, Belgium elleni nyolcaddöntőn Seattle-ben.
A FIFA azonban hétfő este felfüggesztette a büntetést, így a támadó végül a következő meccsen is játszhatott.
Végül azonban a Balogun felmentése sem volt elég az amerikai válogatottnak a győzelemhez: Belgium 4-1-re győzni tudott a találkozón, így ők mehetnek tovább a negyeddöntőbe.
Donald Trump a Fehér Házban elismerte, hogy ő maga kérte a döntés felülvizsgálatát, mivel meggyőződése szerint nem történt szabálytalanság - szavai szerint csupán "két remek sportoló ütközött össze és gabalyodott egymásba". Az elnök megerősítette, hogy beszélt Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, ugyanakkor hangsúlyozta: kizárólag felülvizsgálatot kért, és nem utasította a szövetséget az eltiltás felfüggesztésére. Trump nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a felmentésről végül nem is Infantino, hanem az illetékes bizottság hozta meg a végső döntést, és úgy vélte, az amerikai játékos eltiltás fenntartása komoly szégyenfoltot hagyott volna a világbajnokságon.
Ráugrottak az internetezők Balogun nevére
Korábbi cikkünkben már megnéztük, hogyan alakult a netes érdeklődés a világbajnokság iránt a torna kezdetekor. Trump hatalmas port kavart a világban azzal, hogy közbenjárt a piros lap ügyében a FIFA-nál, amelyet jól szemléltet, hogy az ügyben érintett csatár neve iránti keresési érdeklődés július 2-án, a piros lap kiosztásának napján, valamint és 7-én, mikor is kiugró csúcsot ért el a Trends grafikonján.
Az első csúcs minden bizonnyal a vitatott szituációhoz, a másik pedig a Trump-bejelentéshez és a Belgium elleni meccshez köthető.
Az országok szerinti bontás tekintetében szembetűnő, hogy nem az Egyesült Államokban volt a legintenzívebb az érdeklődés.
A keresési adatok alapján Belgiumban volt a legnagyobb a keresési intenzitűs Folarin Balogunnal kapcsolatban.
Ezt egyértelműen magyarázza, hogy a keddi, USA-Belgium meccs hangulatát alapvetően meghatározta a csatár piros lapjának felfüggesztése.
Nem meglepő módon, Donald Trumppal kapcsolatban jóval nagyobb volt a keresési intenzitás az elmúlt 30 napban, mint Balogun vagy Infantino esetében. Balogun és Infantino neve a korábbi szinthez képest ugyanakkor egyaránt jelentősen megugrott nagy hullámokat vetett esett kapcsán.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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