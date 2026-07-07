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Egyre több részletet árulnak el: kiderült, hol találkozhat egymással Trump és Putyin
Globál

Egyre több részletet árulnak el: kiderült, hol találkozhat egymással Trump és Putyin

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A Kreml sajtótitkára, Dmitrij Peszkov osztott meg információkat az Egyesült Államok és Oroszország vezetőjének lehetséges találkozójáról.

Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztje korábban arról beszélt, hogy Donald Trump a csodálatát fejezte ki a szentpétervári Ermitázs Múzeum iránt. Ez a kijelentés rögtön beindította a találgatásokat, hogy az amerikai elnök ellátogathat a második legnagyobb orosz városba, ahol ismételten személyesen találkozhat Putyinnal. Peszkov erre reflektálva annyit fűzött hozzá, hogy

még nem született megállapodás Donald Trump amerikai elnök esetleges oroszországi látogatásáról, beleértve a szentpétervári Ermitázs Múzeum esetleges megtekintését is.

A kérdések között elhangzott, hogy az orosz vezető meghívta-e kollégáját a nevezett helyszínre, de erre Peszkov megismételte, hogy „nincsenek konkrét megállapodások”. A válaszból arra lehet következtetni, hogy a két elnök telefonbeszélgetésén valóban felmerült egy oroszországi utazás lehetősége Trump számára, de egyelőre még senki nem bólintott rá erre.

Usakov is kiemelte, hogy a másfél órás telefonálás közben mondta az amerikai elnök, hogy mennyire csodálja a kulturális helyszínt. Trump 1987-ben már járt Szentpéterváron, akkor a lehetséges szállodaépítési projektekről tárgyalt, valamint megtekintette a város nevezetességeit is.  

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