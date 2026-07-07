Ennyi volt: a NATO egyik vezető hatalma nem tud több segítséget adni Ukrajnának

A tárcavezető elmondta, hogy a nyugat-európai ország elérte a határait, már nem tud tovább közvetlen katonai támogatást nyújtani Ukrajnának.

Már nem nagyon vannak további lehetőségeink Hollandiaként, mert már olyan sok mindent megcsináltunk

– hangsúlyozta a védelmi miniszter.

Elmondta, hogy ettől még más országokat arra fognak biztatni, hogy folytassák Kijev támogatását. Yeşilgöz-Zegerius megerősítette, hogy már eljutottak a határukhoz, amikor a Patriot légvédelmi rakétarendszerhez szükséges PAC-3 elfogórakéták átadásáról kérdezték.

A bejelentés ugyanakkor nem azt jelenti, hogy nem segítenek a későbbiekben az ukránoknak.

Az eddigiek során mintegy 9,1 milliárd dollárnyi támogatást nyújtottak Kijevnek, és további 11,6 milliárdot terveznek. Az is a tervek között szerepel, hogy mintegy 1 milliárd dollár értékben fegyvereket vásárolnak az európai szövetségesekkel karöltve a háború sújtotta országnak.

A Patriotokra vonatkozó kijelentés lehet a legproblémásabb az ukránok számára, mivel az elmúlt napok eseményei megmutatták, hogy az ország jelenleg nem rendelkezik olyan elfogórakétákkal, amelyek képesek lennének az orosz ballisztikus rakétákat fogni. Ehhez lenne szükség a PAC-3-kra, de ez jelenleg világszerte hiányterméknek számít, a gyártókapacitás csak lassan, vek alatt pöröghet fel. Moszkva igyekszik kihasználni ezt a védelmi rést és főleg ilyen, jelenleg védhetetlen fegyverekkel támadni az ukrán célpontokat.

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