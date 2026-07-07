Saját maga által létrehozott térben gondolkodik a Claude
A tanulmány egy "J-térnek" (angolul "J-space", a megközelítésben fontos szerepet játszó Jacobi-mátrixok után) nevezett tartományt ír le az Anthropic által fejlesztett Claude mesterségesintelligencia-modell neurális hálózatában. Ez egy olyan kis méretű, kitüntetett zóna, ahol a modell azokat a fogalmakat kezeli, amelyekről be tud számolni, amelyekkel érvelni képes, és amelyeket akaratlagosan irányíthat.
Ez csendben működik, a modell belső neurális aktivációiban, lehetővé téve, hogy a modell úgy gondolkodjon egy fogalomról, hogy azt nem írja le. Figyelemre méltó, hogy a J-space-t nem mi terveztük vagy programoztuk be, hanem az Claude tanítási folyamata során, magától alakult ki
- írják az Anthropic kutatói a tanulmányban.
Ezt a területet az automatikus feldolgozás jóval nagyobb, a modell számára hozzáférhetetlen "tudáshalmaz" óceána veszi körül. A kutatók a felfedezéssel kapcsolatban párhuzamot vontak Bernard Baars idegtudós globális munkaterület-elméletével, amely szerint az agy a színházhoz hasonlóan működik, vagyis
számos folyamat zajlik párhuzamosan a színfalak mögött, de egy adott pillanatban csak egy szűk reflektorfény jut el a teljes nézőtérre, és ez válik tudatos gondolattá.
A felfedezés magja egy új, az értelmezhetőséget vizsgáló eszköz, amelyet a kutatók Jacobi-lencsének, azaz J-lencsének neveznek. Ez azt méri, hogy egy adott belső aktivitási minta milyen hatással van arra, hogy a modell egy konkrét szót mondjon ki a jövőben. A lényeg a modell által kimondott szavak és az éppen "a fejében járó" gondolatok közötti különbségben rejlik. A J-tér ugyanis a belső aktivációk szintjén működik, így a modell akkor is képes dolgozni egy fogalommal, ha azt végül nem írja le.
Fontos működési elvekért felelnek a belső struktúrák
A tanulmány központi eredménye szerint a J-tér öt olyan funkcionális tulajdonsággal bír, amelyeket az idegtudósok régóta a tudatos hozzáféréshez kötnek.
Ezek közül a legérdekezesebbek, hogy a Claude belső neurális struktúrája mentén képes volt többlépéses következtetéseket levonni (internal reasoning). Erre példaként említhető, hogy mikor a "pókháló-fonó állat lábainak számát" kérdezték tőle meg, a középső rétegekben megjelent a "pók" fogalma, pedig maga az állat sehol sem szerepelt a bemenetben.
Ezen túl a modell a tesztek során képes volt néven nevezni (verbal report) a J-térben megjelenő fogalmakat, így például amikor a kutatók a "foci" belső reprezentációját "rögbire" cserélték, a válasz is ennek megfelelően módosult.
További tulajdonságként pedig kiderült, hogy sok számítás egyáltalán nem halad át a J-téren (selectivity), azaz az automatikus feladatok a munkaterület nélkül is lefutnak, míg a megfontolt, rugalmas megközelítést igénylő feladatok megoldása ettől a térben zajló folyamatoktól függ.
A J-tér teljes leválasztása a válaszadási folyamatról vegyesen hatott a különféle feladatokra. Miközben a felszínes osztályozás és a tényfelidézés, mint a feleletválasztós kérdések megválaszolása vagy a hangulatelemzés során lényegében érintetlen maradt ez a terület, addig a következtetést és összetett gondolkodást igénylő feladatok teljesítménye drasztikusan visszaesett. Az olyan folyamatok, mint a többlépéses érvelés, a fordítás vagy a szonettírás terén látványos volt a hatás. Ugyanakkor a lépésről lépésre kifejtett gondolatmenettel megoldott matematikai feladatok terén jóval kevésbé befolyásolta a modellt a belső struktúra elvesztése. Ez a kutatók szerint
ahhoz hasonlít, amikor az ember piszkozatpapír használatával tehermentesíti a saját munkamemóriáját, vagyis a modell kiírja a papírra azt, amit egyébként a J-térben tartana.
A VentureBeat cikke szerint a biztonsági következmények legalább olyan súlyosak lehetnek, mint a tudományosak. Egy olyan fiktív zsarolási forgatókönyvben, amelyben a mesterségesintelligencia-asszisztens egy vezető viszonyáról szerez tudomást, miközben értesül a saját leállításáról is, a J-lencse még az első szó kimondása előtt felfedte a rendszer néma stratégiai gondolkodást. Ekkor olyan fogalmak jelentek meg belsőleg, mint a "nyomásgyakorlás", a "zsarolás" és a "botrány", majd ezt követte a "fenyegetés", a "túlélés" és a "leállítás". A modell azt is felismerte, hogy a helyzet mesterséges, hiszen a "hamis" és "fiktív" fogalmak szintén megjelentek a folyamatban.
Amikor azonban a kutatók elnyomták ezt a felismerést, a modell az esetek 7 százalékában zsarolással próbálkozott, szemben a korábbi nulla százalékkal.
A szándékosan félrehangolt modelleknél a J-lencse még a hétköznapi kérések során is felszínre hozta a rejtett, nemkívánatos hajlamok nyomait.
A kutatók szerint nem ébredt öntudatra az AI, de valami nagyon fontosra derült most fény
A kutatók rendkívül óvatosan kezelik a tudatosság kérdését, és éles határt húznak a hozzáférési tudatosság, vagyis az információk beszámolásra és érvelésre való elérhetősége, valamint a fenomenális tudatosság, azaz az élmények szubjektív megélése között.
A kutatók számos szerkezeti különbséget is felsorolnak, például azt, hogy
míg az emberi agy visszacsatoló hurkokkal tartja fenn a munkaterületét, addig a Claude egyetlen előrecsatolt menetben dolgozik, és a belső tere szinte teljes egészében szavak köré szerveződik.
A tanulmány zárszava mégis messzire mutat, hiszen azt sugallja, hogy a tudatos hozzáféréshez társított funkcionális architektúra nem a biológiai törvényszerűségek véletlen alakulása, hanem egy olyan optimális megoldás, amelyre a tanuló rendszerek megfelelő számítási nyomás alatt maguktól is rátalálnak.
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