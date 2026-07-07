Harold James: Magyar Péter győzelme a lázadás új mintája

Ez a nézőpont segíthet megérteni, hogy Donald Trump miért tudott immár másodszor is azzal az ígérettel hatalomra jutni az Egyesült Államokban, hogy visszaállítja Amerika nagyságát. Sokan próbálják feloldani annak az ellentmondását, hogy egy globalizációellenes elnök közben folyamatosan nemzetközi „üzleteket” köt, ám éppen Közép- és Kelet-Európa lehet a kulcs a kérdés újragondolásához. 1989 és 1991 között ez a térség idézte elő a 20. század végének legjelentősebb politikai földrengését: az emberek a liberalizmus és a demokrácia nemzeti eszmékkel ötvözött víziója mögé sorakoztak fel, hogy elutasítsák a szovjet korszak kommunista internacionalizmusát.
Ma ugyanez a térség egy újfajta nacionalizmus központjává válik, amely egyszerre lép fel az autokrácia és a külső befolyás ellen. Ennek az új politikai átrendeződésnek a két legszembetűnőbb jele Orbán Viktor súlyos veresége Magyar Péterrel szemben az áprilisi magyarországi választáson, illetve Albánia ellenállása a Trump család azon tervével szemben, hogy a Szazan-szigetet hivalkodó luxusturisztikai célponttá alakítsák.
Bár Magyar Péter győzelmének nincs egyetlen magyarázata, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy kampányában kiemelt szerepet kapott a nemzeti identitás, a korrupció és a magyar politikába történő külföldi beavatkozás.
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