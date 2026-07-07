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Hatalmas támadás érte Moszkvát: órák óta tartanak az összecsapások
Globál

Hatalmas támadás érte Moszkvát: órák óta tartanak az összecsapások

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Ismételten nagyszabású dróntámadásról számoltak be a források az orosz főváros ellen, számtalan részlet még nem ismert – közölte az RBK.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester reggeli beszámolója szerint a város légvédelme már órák óta folyamatosan működésben van a támadó ukrán eszközök ellen. Jelenleg még nagyon sok részlet ismeretlen, reggel hat órakor az elhárítás még folyamatban van, az orosz védelmi minisztérium kilenc lelőtt eszközt említett. A hasonló közlemények ugyanakkor nem szokták említeni azokat a fegyvereket, amelyeket nem sikerült megsemmisíteni. A város bizonyos részein a mentőszolgálat munkában van, az elmondások szerint itt a hatástalanított eszközök törmeléke okozott becsapódást.

A főváros legfontosabb repülőterén, Seremetyjevón leállították a közlekedést a műveletek idejére, kizárólag az illetékes szolgálatok tartózkodhatnak külön engedéllyel a légtérben Moszkvában.

A település az elmúlt időszakban több alkalommal is az ukránok célkeresztjébe került, júniusban látványos felvételek járták be a közösségi médiát, amikor egy olajfinomítót értek csapások. A jelentések szerint

ez lehet az egyik legfontosabb cél, Kijev szeretné elérni, hogy a főváros üzemanyag-ellátása összeomoljon, ezzel súlyos hatást keltve a polgári lakosság számára.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 40 napos műveletet jelentett be, ennek részeként az ukránok rendkívül intenzíven támadták a kulcsfontosságú orosz infrastruktúrát. Moszkva legnagyobb finomítója, a kapotnyai üzem legalább fél évig üzemképtelenné vélt, újraindítása 2026 vége előtt nem várható.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

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