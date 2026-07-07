Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is

Az amerikai pénzügyminisztérium közölte, hogy

július 17-ig biztosít türelmi időt a korábban engedélyezett iráni olajügyletek lezárására.

- tudósított a Reuters. Egy amerikai tisztségviselő ugyanakkor jelezte, hogy a tárgyalópartnerek a legutóbbi eszkaláció ellenére továbbra is jóhiszeműen dolgoznak az Iránnal kötendő végleges megállapodáson.

Az amerikai intézkedést megelőzően az elmúlt napokban három tankhajó is arról számolt be, hogy ismeretlen eredetű lövedékek találták el őket a Hormuzi-szorosban vagy annak közelében – közölte az Egyesült Királyság tengerészeti kereskedelmi ügynöksége (UKMTO). Teherán egyelőre nem reagált az incidensekre, és a támadások elkövetőjeként sem jelentkezett senki. Egy másik, névtelenségét kérő amerikai tisztségviselő szerint az első jelek arra utalnak, hogy Irán nyitott tüzet a három kereskedelmi hajóra.

A támadások és az azokra adott amerikai válasz

megingathatják a Washington és Teherán közötti törékeny diplomáciai közeledést,

és növelik annak a kockázatát, hogy az újabb megtorló intézkedések kisiklatják a szélesebb körű megállapodást célzó tárgyalásokat. A két fél korábban olyan egyezségen dolgozott, amely korlátozná az iráni nukleáris programot, cserébe pedig enyhítené a Teherán elleni szankciók egy részét, köztük az olajexportra vonatkozó korlátozásokat.

Az Irán és Omán között húzódó Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energetikai szűk keresztmetszete, amelyen naponta a globális kőolajfogyasztás mintegy ötöde, valamint jelentős mennyiségű cseppfolyósított földgáz halad át. Egy tartósabb fennakadás jelentősen felhajthatja az energiaárakat, ami tovább terhelné a már most is magas üzemanyagárakkal küzdő fogyasztókat és kormányokat.

A kőolajexport Irán legfőbb bevételi forrása, amely dollármilliárdokkal járul hozzá a költségvetési kiadások fedezéséhez és az évek óta tartó amerikai szankciók miatt meggyengült gazdaság működésének fenntartásához. A korlátozások ellenére Teheránnak az elmúlt években sikerült növelnie a kivitelét, elsősorban Kína irányába. Az export visszaszorítására tett újabb amerikai kísérlet így ismét komoly nyomás alá helyezheti az ország pénzügyi rendszerét.

A bejelentést követően a kőolaj árfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett, és a dollár is érdemben erősödött.

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