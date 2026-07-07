ÉLŐ  51'
SUI
Svájc 0 0 Kolumbia
COL
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is
Globál

Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt az általános engedélyt, amely lehetővé tette az iráni olaj értékesítését, miután a Hormuzi-szorosban több tankhajót is támadás ért. Egy amerikai tisztségviselő szerint Irán lépései "teljességgel elfogadhatatlanok" és következményekkel járnak. A bejelentést követően a kőolaj árfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett, és a dollár is érdemben erősödött.

Az amerikai pénzügyminisztérium közölte, hogy

július 17-ig biztosít türelmi időt a korábban engedélyezett iráni olajügyletek lezárására.

- tudósított a Reuters. Egy amerikai tisztségviselő ugyanakkor jelezte, hogy a tárgyalópartnerek a legutóbbi eszkaláció ellenére továbbra is jóhiszeműen dolgoznak az Iránnal kötendő végleges megállapodáson.

Az amerikai intézkedést megelőzően az elmúlt napokban három tankhajó is arról számolt be, hogy ismeretlen eredetű lövedékek találták el őket a Hormuzi-szorosban vagy annak közelében – közölte az Egyesült Királyság tengerészeti kereskedelmi ügynöksége (UKMTO). Teherán egyelőre nem reagált az incidensekre, és a támadások elkövetőjeként sem jelentkezett senki. Egy másik, névtelenségét kérő amerikai tisztségviselő szerint az első jelek arra utalnak, hogy Irán nyitott tüzet a három kereskedelmi hajóra.

Még több Globál

Bejárta a nemzetközi sajtót a magyar köztévé elsötétítése

Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Le Pen bejelentette: indul a francia elnökválasztáson

A támadások és az azokra adott amerikai válasz

megingathatják a Washington és Teherán közötti törékeny diplomáciai közeledést,

és növelik annak a kockázatát, hogy az újabb megtorló intézkedések kisiklatják a szélesebb körű megállapodást célzó tárgyalásokat. A két fél korábban olyan egyezségen dolgozott, amely korlátozná az iráni nukleáris programot, cserébe pedig enyhítené a Teherán elleni szankciók egy részét, köztük az olajexportra vonatkozó korlátozásokat.

Az Irán és Omán között húzódó Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energetikai szűk keresztmetszete, amelyen naponta a globális kőolajfogyasztás mintegy ötöde, valamint jelentős mennyiségű cseppfolyósított földgáz halad át. Egy tartósabb fennakadás jelentősen felhajthatja az energiaárakat, ami tovább terhelné a már most is magas üzemanyagárakkal küzdő fogyasztókat és kormányokat.

A kőolajexport Irán legfőbb bevételi forrása, amely dollármilliárdokkal járul hozzá a költségvetési kiadások fedezéséhez és az évek óta tartó amerikai szankciók miatt meggyengült gazdaság működésének fenntartásához. A korlátozások ellenére Teheránnak az elmúlt években sikerült növelnie a kivitelét, elsősorban Kína irányába. Az export visszaszorítására tett újabb amerikai kísérlet így ismét komoly nyomás alá helyezheti az ország pénzügyi rendszerét.

A bejelentést követően a kőolaj árfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett, és a dollár is érdemben erősödött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Elsötétült az M1 képernyője és elhallgatott a Kossuth Rádió
Titkos fegyverszállítások részletei kerültek elő: egymás torkának esett a kormány és az elnöki hivatal Ukrajna miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility