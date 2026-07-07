Kényes egyezség kapujában Trump: az orosz fegyverek miatt bukhat el a nagy katonai üzlet

Trump egy NATO-csúcstalálkozó alkalmából utazik Ankarába. A két ország viszonya jelentősen felmelegedett, mióta az amerikai elnök tavaly visszatért a Fehér Házba, és azóta rendszeresen szoros szövetségesként méltatja a török vezetőt.
A szoros kapcsolat ellenére továbbra is feszültséget okoz, hogy Törökország 2019-ben megvásárolta az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszert. Válaszul Washington 2020-ban szankciókkal sújtott egy jelentős török védelmi vállalatot, és kizárta Törökországot az F-35-ös vadászgépek fejlesztési programjából, amelyben Ankara korábban gyártópartnerként is részt vett. Az amerikai kongresszus emellett törvényben tiltotta meg a harci repülők eladását mindaddig, amíg a török fél birtokában tartja az Sz-400-asokat, mivel az orosz védelmi rendszert biztonsági kockázatnak tartják az amerikai vadászgépekre nézve.
Nagyon röviden összefoglalva a technológiai aggályok abból erednek, hogy a légierő és a légvédelem felépítésekor a különféle eszközök által használt szoftvereket integrálni kell egymásba, így a törökök által használt orosz légvédelmi rendszerek "látnák" az amerikai fejlesztésű csúcsgépek specifikációit.
Az elmúlt hetekben egyre nagyobb támogatottságot kapott az az elképzelés, hogy az orosz légvédelmi rendszert egy harmadik országba szállítanák át, erről azonban még nem született megállapodás. Kérdéses az is, hogy Moszkva hozzájárulna-e ehhez a lépéshez, mivel a fegyvereladásokat szigorú végfelhasználói kikötésekhez köti.
JD Vance amerikai alelnök szerint jelenleg is zajlik annak felülvizsgálata, hogy Törökország megfelel-e a vadászgépek átadásához szükséges törvényi feltételeknek. Hakan Fidan török külügyminiszter a múlt héten úgy fogalmazott, hogy mindkét vezetőben megvan az "erős politikai akarat" a szankciók feloldására, konkrét ütemtervet azonban nem jelöltek meg.
Az amerikai elnöknek belföldön és külföldön egyaránt ellenállással kell szembenéznie. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy interjúban kijelentette, hogy határozottan ellenzi a Törökországnak szánt amerikai fegyverszállításokat, mivel az F-35-ösök átadása felboríthatná a közel-keleti erőegyensúlyt. Ez a hír néhány héttel azután érkezett, hogy a Trump-adminisztráció hivatalosan is értesítette a kongresszust arról a szándékáról, miszerint több mint 700 millió dollár értékben értékesítene hajtóműveket Törökország első saját fejlesztésű vadászgépéhez, a Kaanhoz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Visszatér a szolgáltatás, amire rengeteg magyar várt: újra élőben követhetjük a vonatokat
Nincs több összevont statisztika, működik a Vonatinfó.
Óvodától a startupvilágig - így nevelnek innovátorokat az Óbudai Egyetemen
Kovács Leventét, az Óbudai Egyetem rektorát kérdeztük.
Közel háromszáz hibát találtak a Fradi-stadionban tavaly, ökölnyi betondarabok hullottak a lelátókról
Kivitelezési hiányosságokat tárak fel.
Újra meglepetést okozott az inflációs adat!
A várt emelkedés helyett csökkent a drágulás üteme.
Nagy lépésre készül a SpaceX: hatalmas árfolyam-ingadozások jöhetnek
A keddi nyitáskor veszik fel a Nasdaq indexbe a vállalatot.
Elbukta a 100 milliárd dolláros üzletet a védelmi óriás, azonnal bezuhant az árfolyam
Több mint 23 százalékos esés egyetlen kereskedési nap alatt.
Nyári tábor, első diákmeló, zsebpénz: mikor érdemes bankszámlát nyitni a gyereknek?
A tanév véget ért, a zsebpénz eddig készpénzben ment, de nyáron sok gyerek először kerül olyan helyzetbe, ahol már jól jönne egy saját bankszámla. Tábor, önálló programok, első diákmun
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.
Melyik városrész lesz a következő évek nyertese Budapest ingatlanpiacán?
Rózsahegyi Zsanettel, a Láng Negyed projektigazgatójával beszlgettünk.
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!