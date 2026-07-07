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Kényes egyezség kapujában Trump: az orosz fegyverek miatt bukhat el a nagy katonai üzlet
Globál

Kényes egyezség kapujában Trump: az orosz fegyverek miatt bukhat el a nagy katonai üzlet

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Donald Trump amerikai elnök várhatóan támogatásáról biztosítja az F-35-ös vadászgépek Törökországnak történő, esetleges eladását ankarai látogatása során – közölte két, az ügyet közelről ismerő forrás. A lépés a legjelentősebb gesztus lenne az elnök részéről Recep Tayyip Erdoğan török államfő felé, bár a jogi és kongresszusi akadályok egyelőre nem hárultak el teljesen - írja a Reuters.

Trump egy NATO-csúcstalálkozó alkalmából utazik Ankarába. A két ország viszonya jelentősen felmelegedett, mióta az amerikai elnök tavaly visszatért a Fehér Házba, és azóta rendszeresen szoros szövetségesként méltatja a török vezetőt.

A szoros kapcsolat ellenére továbbra is feszültséget okoz, hogy Törökország 2019-ben megvásárolta az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszert. Válaszul Washington 2020-ban szankciókkal sújtott egy jelentős török védelmi vállalatot, és kizárta Törökországot az F-35-ös vadászgépek fejlesztési programjából, amelyben Ankara korábban gyártópartnerként is részt vett. Az amerikai kongresszus emellett törvényben tiltotta meg a harci repülők eladását mindaddig, amíg a török fél birtokában tartja az Sz-400-asokat, mivel az orosz védelmi rendszert biztonsági kockázatnak tartják az amerikai vadászgépekre nézve.

Nagyon röviden összefoglalva a technológiai aggályok abból erednek, hogy a légierő és a légvédelem felépítésekor a különféle eszközök által használt szoftvereket integrálni kell egymásba, így a törökök által használt orosz légvédelmi rendszerek "látnák" az amerikai fejlesztésű csúcsgépek specifikációit.

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb támogatottságot kapott az az elképzelés, hogy az orosz légvédelmi rendszert egy harmadik országba szállítanák át, erről azonban még nem született megállapodás. Kérdéses az is, hogy Moszkva hozzájárulna-e ehhez a lépéshez, mivel a fegyvereladásokat szigorú végfelhasználói kikötésekhez köti.

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JD Vance amerikai alelnök szerint jelenleg is zajlik annak felülvizsgálata, hogy Törökország megfelel-e a vadászgépek átadásához szükséges törvényi feltételeknek. Hakan Fidan török külügyminiszter a múlt héten úgy fogalmazott, hogy mindkét vezetőben megvan az "erős politikai akarat" a szankciók feloldására, konkrét ütemtervet azonban nem jelöltek meg.

Az amerikai elnöknek belföldön és külföldön egyaránt ellenállással kell szembenéznie. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy interjúban kijelentette, hogy határozottan ellenzi a Törökországnak szánt amerikai fegyverszállításokat, mivel az F-35-ösök átadása felboríthatná a közel-keleti erőegyensúlyt. Ez a hír néhány héttel azután érkezett, hogy a Trump-adminisztráció hivatalosan is értesítette a kongresszust arról a szándékáról, miszerint több mint 700 millió dollár értékben értékesítene hajtóműveket Törökország első saját fejlesztésű vadászgépéhez, a Kaanhoz.

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