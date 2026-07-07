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Kész, ennyi volt a tűzszünet: újra hajókat támad a rezsim a Hormuzi-szorosban, ez csak a kezdet lehet
Globál

Kész, ennyi volt a tűzszünet: újra hajókat támad a rezsim a Hormuzi-szorosban, ez csak a kezdet lehet

Portfolio
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Az iráni fegyveres erők legalább két rakétát lőttek ki kereskedelmi hajókra a Hormuzi-szorosban hétfő éjjel – közölte két amerikai illetékes az Axios hírportállal.

Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveletei (UKMTO) nevű szervezet hétfőn arról számolt be, hogy egy Omán közelében, a Hormuzi-szoros partvonala mentén dél felé tartó tartályhajót ismeretlen lövedék talált el, amely tüzet okozott. Egy amerikai tisztségviselő közlése szerint egy második kereskedelmi hajót is iráni rakétatalálat ért. Bár mindkét jármű jelentős károkat szenvedett, személyi sérülésről vagy áldozatokról nem érkezett jelentés.

A támadások azt követően indultak meg, hogy lejárt az Egyesült Államok és Irán közötti egyhetes megállapodás, amely a szorosi katonai műveletek felfüggesztéséről szólt.

A múlt héten a katari Dohában folytatott közvetett tárgyalások érdemi előrelépés nélkül zárultak a Hormuzi-szoros biztonságának kérdésében.

Amerikai források szerint az Egyesült Államok várhatóan válaszcsapásokat mér majd az iráni célpontokra.

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Címlapkép forrása: the U.S. Navy via Getty Images

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