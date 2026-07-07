Két háború és egy súlyos krízis kellett hozzá, de a világ egyik legfeszültebb térsége elkezdett máshogy gondolkodni az összefogásról

Az amerikai-iráni háború az egész világot rádöbbentette, hogy egyetlen gyenge pont megszorongatásával milyen könnyű a világgazdaságot megrengetni. A Hormuzi-szoros lezárása – valljuk be, kevésbé váratlanul – a Közel-Kelet jóléti monarchiáiban okozta a legnagyobb kárt, ezért gőzerővel törtek a felszínre azok a régóta meglévő, de többnyire sarokba hajított tervek, amelyek a térség hálózatosabb infrastrukturális összeköttetésére törekedtek. Új lendületet kapott az egykori oszmán Hidzsáz-vasútvonal újjáépítésének terve, amely Törökországot kötné össze Szaúd-Arábiával Szírián és Jordánián keresztül, stratégiai szárazföldi alternatívát teremtve a tengeri szállítási útvonalakkal szemben. A megvalósítás előtt ugyanakkor komoly kihívások állnak: a műszaki együttműködés hiánya, a szélsőséges csoportok fenyegetése és a térség továbbra is törékeny biztonsági helyzete.

Felemelkedés és problémák

Az Arab-félsziget törzsi beágyazódásaira épülő monarchiáinak modern történelmét meghatározta a „fekete arany”, vagyis a kőolaj. A 20. század elejétől sorra fedezték fel a jövedelmezőbbnél jövedelmezőbb mezőket, ezekre pillanatok alatt felhúzták az olajkutakat és már áramolhatott is a világ felé a nyersanyag, főleg hajókon. Eleinte még nyugati óriásvállalatok fölözték le inkább a helyi hasznot, később már az elmúlt 100 évben a függetlenségüket elnyerő államok vették át a nyersanyagok feletti irányítást. A jövedelmi és gazdasági szempontból elmaradott térség ezt követően viharos tempóban zárkózott fel, mára pedig a világ legmagasabb egy főre jutó GDP országok listáján az élmezőnyébe törtek.

A gyors fejlődés azonban a felszín alatt egy sor problémát tartogatott, így a rendkívül egyoldalú gazdaságszerkezet veszélye mellett a kifejezetten egy közlekedési útvonalra összpontosító kereskedelmet.

Előbbire elindultak a diverzifikációs törekvések, amely hoztak részsikereket, de még bőven van hová fejlődni, utóbbira voltak tervek, de ezek folyamatosan elbuktak. Emlékezetes például, hogy még a 2011-es arab tavasz kirobbanása előtt szóltak a tervek egy Katar-Törökország gázvezetékről Szaúd-Arábián, Jordánián és Szírián keresztül, de a kemény politikai és gazdasági érdekek, valamint a polgárháború megakadályozta mindezt. Az elképzelés már akkor is részben azt a célt szolgálta, hogy valamiképpen alternatív útvonalakat is biztosítsanak a szárazföldön keresztül, ahelyett, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül szállítanának szinte mindent.

Doha az elképzeléssel is rizikót vállalt, ugyanis a hasonló vezetékek könnyedén lehetnek a szélsőséges csoportok célpontjai, akár maga a konfliktus kiváltó oka is lehet (főleg az olyan instabil régiókban, mint Szíria sivatagos része). A másik problémát az a tény okozta, hogy egyszerűen nem erre van a térség elsődleges piaca: a Közel-Kelet monarchiái elsősorban a távol-keleti térséggel kereskednek, Európa felé elhanyagolható az eladás. A kérdés egyelőre sokoldalú kihívások sorozatát jelenti, amire rendkívül instabil és költséges választ lehetne adni. A múltban ráadásul már volt arra példa, hogy Szíriában a szuverenitás megsértéseként értékeltek helyben egy tervezett olajvezetéket (Szaúd-Arábia felől), 1949-ben ez puccsot is eredményezett. Damaszkuszban a későbbiek során is állandó politikai feszültséget generáltak az energetikai infrastrukturális beruházások.

Leporolták a régi tervet

Az amerikai-iráni háború tanulságai mégiscsak azok lettek a Perzsa-öbölben, hogy a Hormuzi-szoros okozta sebezhetőségüket valamiképpen orvosolni kell. A válság árnyékában kapott új erőre egy másik projekt, amellyel a két regionális erőt, Törökországot és Szaúd-Arábiát kötnék össze vasúton. Az útvonal itt sem egyszerű: Szírián és Jordánián keresztül haladna a sínpár, ugyanakkor ennek a gondolatnak komoly történelmi múltja van. A stratégiai észak-déli folyosó olyan központokat kötne össze egymással, mint Isztambul, Adana, Aleppó, Damaszkusz, Ammán, Medina és Mekka. Egy szakasza Dzsiddánál a Vörös-tengerig érne. A hosszú távú tervek között szerepel, hogy a hálózatot bővítik, akár Ománt is bekapcsolva. Az érintettek úgy vélik, hogy

az ilyen közlekedési folyosók segíthetnek a kereskedelmi-gazdasági kapcsolatokat is felélénkíteni, miközben alternatívát nyújtanak a Hormuzi-szorosnak.

They’re quietly rebuilding the region’s most iconic rail line… and almost no one is talking about it.Türkiye, Syria and Jordan just kicked off a “modern Hejaz Railway” project.Plan? Extend it all the way to Saudi Arabia and Oman.A rail corridor starting from the Red Sea,… pic.twitter.com/XUXmwGjnag https://t.co/XUXmwGjnag — Daily Turkic (@DailyTurkic) April 8, 2026

A Hidzsáz vonal terve nem a semmiből jön: az Oszmán Birodalom egyik legfontosabb projektje volt, hogy Kis-Ázsiából a zarándokok gyorsabban eljussanak az iszlám szent városaiig. Az építkezés 1913-ban elkészült, de az első világháború viharai megsemmisítették a vonal több szakaszát. Ezt követően visszatérően felmerült a helyreállítás, de a regionális feszültségek következtében ez az elképzelés állandóan fennakadt. Az új helyzet viszont ismét lendületet adott az elképzelésnek, mivel az utóbbi években a Perzsa-öböl mellett és a Vörös-tenger bejárata is rizikós közlekedési útvonallá vált.

Az Egyesült Államok és Irán folyamatosan tárgyal egymással a Hormuzi-tengerszoros megnyitásáról, kisebb sikereket már el is könyvelhettek. Leálltak a támadások, a hajóforgalom lassan magához tér az átjáróban. Ez a stabilnak tűnő helyzet ugyanakkor még nincsen kőbe vésve: a rakétatámadások időszakos kiújulása mutatja, hogy a feszültség nagyon is jelen van és egyetlen szikra elegendő a támadáshoz. Jelenleg is sok még a kétség azzal kapcsolatban, pontosan milyen feltételekkel lehet majd áthaladni a Hormuzi-szoroson, az sem kizárt, hogy innentől kezdve Teherán (és Maszkat) vámolni fogja az áthaladó forgalmat. Ez a helyzet több okból sem kecsegtető az Öböl monarchiáinak:

Konzerválhatja a nagy rivális, Teherán befolyását a térségben, ráadásul továbbra is bármikor kénye-kedve szerint dönthet úgy az iszlamista rezsim, hogy a saját érdekeinek megfelelően kezeli az átjárót.

A regionális ellentétek mentén aligha enyhít a problémákon, ha úgy érzik, hogy kifejezetten a legnagyobb biztonsági fenyegetést jelentő hatalmat pénzelik.

Bár a térségi energiaforrások egyelőre nem megkerülhetőek a világpiacon, több ország határozhat az alternatív energiaforrások mellett már középtávon is.

Ezek a fejlemények nem igazán kecsegtetőek számukra, főleg annak fényében, hogy a diverzifikációs törekvések még a legnagyobb jóindulattal is „félúton” járnak, miközben azok egy része szintén támaszkodik az átjáró forgalmára. Sok ország a gazdaság átalakításánál nagyban támaszkodna például a logisztikai csomópontokra, hatalmas kikötők épülnek, kifejezetten a kínai termékek nyugati áramlása mellett. Bár hatalmas reptereket is felhúztak, a légi teherszállítás sem árban, sem mennyiségben nem képes versenyezni a tengeri alternatívával. Mindez egy újabb indokot ad, hogy a szárazföldön próbálják meg átszelni a régiót, vagy legalább biztonságos kikötőkig eljutni, ami jóval versenyképesebb.

A Hidzsaz-vasútvonal elképzelése a török közlekedési minisztérium térképe alapján. A kép forrása: Mehmet Yaren Bozgun/Anadolu via Getty Images

Nagy játszma

Az Arab Gulf States Institute elemzése azt hangsúlyozta, hogy a Hidzsáz-vasút pontosan milyen szempontból tudna javítani a térségi közlekedési nehézségeken. A nyomvonalon uralkodó időjárási viszonyok és az időtáv önmagában korlátozza rengeteg termék szállítási lehetőségét. Ugyanakkor a térségi ipari termékek, élelmiszer- és építőanyag-szállítást például sikeresen fellendítheti a projekt. A másik sikert a személyszállítás terén remélik, a kifejezetten az üdülési és a vallási zarándoklat céljából jelenthet fellendülést.

Szélesebb, globális szempontból is komoly szerepet kaphat a vonal, ugyanis 2023-ban meghirdették az India–Közel-Kelet–Európa Gazdasági Folyosó (India-Middle East-Europe Economic Corridor – IMEC) létrehozását, mintegy válaszul a kínai Övezet és Út Kezdeményezésre (Belt and Road Intiative – BRI). Az elképzelés célja, hogy India és Európa között a Közel-Kelet érintésével kikötők és szárazföldi korridorok mentén összeköttetést létesítsenek. Nem titkoltan az a cél, hogy valamilyen versenyhelyzetet teremtsenek a nyugati hatalmak a lehengerlő kínai nyomulással szemben.

Az IMEC fontos célja, hogy elmélyítse a térségi integrációt, ugyanakkor van egy Achilles-sarka az elképzelésnek: Izrael.

Miután 2023 októberében a palesztin radikális Hamász fegyveresei terrortámadást hajtottak végre az ország déli részén, kirobbant a gázai háború. Az összecsapások során gyorsan Jeruzsálem került fölénybe, a rendszeres bombázások pedig rengeteg civil áldozatot követeltek. A térségi országok kezdeti szolidaritása gyorsan elillant, Izrael pedig a regionális „persona non grata” lett, ismét elszigetelődött. Az IMEC egyik elképzelése az volt, hogy Szaúd-Arábiát átszelve a folyosó Haifánál végződik, innen a tengeren halad tovább.

New from MENA Unleashed.Saudi Arabia is building a trade corridor that bypasses Israel.The reopening of Lebanese exports was not just a thaw with Beirut. It was the reactivation of a northern artery through Jordan, Syria and Turkey. Dammam to Al-Haditha. Amman. Damascus.… pic.twitter.com/eSgMAICQi9 https://t.co/eSgMAICQi9 — MENA Unleashed (@MENAUnleashed) June 16, 2026

Az IMEC megvalósulásához itt újra a szíriai rezsim bukása járult hozzá, mivel elhárulni látszik az akadály és kisebb kerülővel bár, de Törökország felé létrejöhet a folyosó. Meg kell jegyezni, hogy Hidzsáz-vonal sem zárná ki teljesen az izraeli leágazást, de elsődlegesen nem ezzel számolnak. Kérdés, hogy ez így még mindig az IMEC-nek számít-e, vagy már egy teljesen új összeköttetésnek lehet nevezni. Egyes vélekedések alapján ez az útvonal lényegében Rijád alternatív válasza az IMEC-nek, bár ez hivatalosan még nem hangzott el. Érdekesség, hogy ezzel kifejezetten Ankara pozíciója erősödik meg, a kis-ázsiai ország régóta törekszik a Közel-Keleten és az iszlám világban is vezető hatalmi pozícióra, ebben az egyik legnagyobb riválisának éppen Rijád számított. A háborúval megváltozott helyzet ugyanakkor felülírni látszik a korábbi rivalizálás, nem véletlen, hogy ez már katonai szinten is megmutatkozik: a Pakiszán és Szaúd-Arábia védelmi-biztonsági megállapodása a törökökkel bővülhet.

A sokoldalú probémacsomag azt jelenti, hogy hiába maradtak fenn súlyos biztonsági fenyegetések a térségben (az Iszlám Állam rejtőzködő sejtjei Szíriában, vagy éppen a síita radikális csoportok), a szárazföldi megoldások egyre vonzóbb alternatívának bizonyulnak. Ráadásul az elmúlt években alaposan megváltozott a közel-keleti biztonsági mozaik, elég csak a 2024 váratlan gyorsasággal megbukó Aszad-rezsimre gondolni. Ez valamelyest

javította annak is a lehetőségét, hogy hogy interregionális megoldásokban gondolkodjanak.

A helyzet azonban nem egyszerű, olyan országoknak kell együttműködniük például műszaki kérdésekben, amelyek még csak tapogatják a határokon átívelő megoldások lehetőségeit. A másik veszélyt továbbra is a szélsőséges csoportok jelenthetik, a hasonló határokon átívelő kritikus infrastruktúra kiváló célpontot jelenthet számukra. Ugyanakkor a Hidzsáz-elképzelés amolyan zászlóshajó is lehet, mivel a sikeres integráció esetén további beruházások követhetik, megvalósulhatnak például a korábban felvázolt kőolaj- és gázvezetékek is. Fontos ugyanakkor, hogy ezekkel még nem teljesen megkerülhető a Hormuzi-szoros és a Báb el-Mandeb, mégis a stratégiai jelentőségük csökkenthető, így Iránnak is gyengébb ütőkártyái lehetnek a kezében.

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