Két sorsdöntő telefonhívás után jön az újabb csúcstalálkozó az Egyesült Államok és Ukrajna között

Donald Trump amerikai elnök kedden arról számolt be, hogy telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és bízik abban, hogy az ukrajnai háború hamarosan lezárulhat - írja a Reuters.

Az amerikai elnök a NATO törökországi csúcstalálkozóján, a Recep Tayyip Erdoğan török államfővel folytatott kétoldalú tárgyalásán számolt be a diplomáciai lépésekről. Mint mondta, hosszú és jó hangulatú telefonbeszélgetést folytatott az orosz elnökkel, majd közvetlenül ezt követően az ukrán vezetővel is egyeztetett.

Trump szerint mindkét fél készen áll a megállapodásra. Az amerikai elnök úgy vélte, mindkét vezető meg akar egyezni, és reményét fejezte ki, hogy a konfliktust hamarosan sikerül rendezni.

Az amerikai és az ukrán elnök várhatóan szerdán találkozik a NATO-csúcson. Zelenszkij jelezte, hogy a találkozón elsősorban Ukrajna légvédelmi rendszerek iránti sürgető igényét kívánja napirendre tűzni, amelyekkel az ország hatékonyabban védekezhetne az orosz ballisztikus rakétatámadásokkal szemben.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images