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Két sorsdöntő telefonhívás után jön az újabb csúcstalálkozó az Egyesült Államok és Ukrajna között
Globál

Két sorsdöntő telefonhívás után jön az újabb csúcstalálkozó az Egyesült Államok és Ukrajna között

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Donald Trump amerikai elnök kedden arról számolt be, hogy telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és bízik abban, hogy az ukrajnai háború hamarosan lezárulhat - írja a Reuters.

Az amerikai elnök a NATO törökországi csúcstalálkozóján, a Recep Tayyip Erdoğan török államfővel folytatott kétoldalú tárgyalásán számolt be a diplomáciai lépésekről. Mint mondta, hosszú és jó hangulatú telefonbeszélgetést folytatott az orosz elnökkel, majd közvetlenül ezt követően az ukrán vezetővel is egyeztetett.

Trump szerint mindkét fél készen áll a megállapodásra. Az amerikai elnök úgy vélte, mindkét vezető meg akar egyezni, és reményét fejezte ki, hogy a konfliktust hamarosan sikerül rendezni.

Az amerikai és az ukrán elnök várhatóan szerdán találkozik a NATO-csúcson. Zelenszkij jelezte, hogy a találkozón elsősorban Ukrajna légvédelmi rendszerek iránti sürgető igényét kívánja napirendre tűzni, amelyekkel az ország hatékonyabban védekezhetne az orosz ballisztikus rakétatámadásokkal szemben.

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Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

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