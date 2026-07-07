Két sorsdöntő telefonhívás után jön az újabb csúcstalálkozó az Egyesült Államok és Ukrajna között

Az amerikai elnök a NATO törökországi csúcstalálkozóján, a Recep Tayyip Erdoğan török államfővel folytatott kétoldalú tárgyalásán számolt be a diplomáciai lépésekről. Mint mondta, hosszú és jó hangulatú telefonbeszélgetést folytatott az orosz elnökkel, majd közvetlenül ezt követően az ukrán vezetővel is egyeztetett.
Trump szerint mindkét fél készen áll a megállapodásra. Az amerikai elnök úgy vélte, mindkét vezető meg akar egyezni, és reményét fejezte ki, hogy a konfliktust hamarosan sikerül rendezni.
Az amerikai és az ukrán elnök várhatóan szerdán találkozik a NATO-csúcson. Zelenszkij jelezte, hogy a találkozón elsősorban Ukrajna légvédelmi rendszerek iránti sürgető igényét kívánja napirendre tűzni, amelyekkel az ország hatékonyabban védekezhetne az orosz ballisztikus rakétatámadásokkal szemben.
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