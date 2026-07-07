Kiadták a figyelmeztetést: senki nincs biztonságban, aki belép ebbe az országba, az könnyen a fronton találhatja magát

Kisinyov arra figyelmeztette a moldvai állampolgárokat, hogy az Oroszországba belépésnél már a repülőtéren komoly nyomás alá helyezhetik őket. A jelentés szerint fokozott ellenőrzéseken esnek át, miközben igyekeznek arra kényszeríteni őket, hogy szerződést írjanak alá az orosz hadsereggel. A minisztérium kiemelte, hogy elsősorban a 18 és 60 év közötti férfiakat érinti a probléma, kifejezetten a friss útlevéllel bírók, az Ukrajnában is megforduló személyek, az orosz állampolgársággal is bírók, valamint az egyedül utazók vannak kitéve a zaklatásoknak.

A közlemény szerint előfordult, hogy valaki akár 12 órán keresztül is vallatnak, vagy poligráfos tesztnek vetik alá. Az is jellemző, hogy az elektronikus eszközeikhez hozzáférést kell biztosítaniuk a hatóságok elé, valamint el kell fogadniuk, hogy a személyes adataikhoz is hozzáférést adnak. A szándékosan elhúzódó vallatás során számos témát érintenek, az utazás céljától kezdve a korábbi utazásokig, de a véleményüket is kikérdezik a háborúval kapcsolatban.

Az orosz hatóságok követeléseinek teljesítésének megtagadása beutazási tilalmat vagy közigazgatási felelősségre vonást, akár letartóztatást is vonhat maga után

– áll a szövegben.

A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy fogvatartottakat arra próbálják meg rávenni, hogy szerződjenek az orosz hadsereggel, ezzel pedig könnyedén az orosz-ukrán háborúban találhatják magukat. Kisinyov a fentiek következtében

mindenkit arra kért, hogy alaposan fontolják meg az Oroszországba utazást.

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