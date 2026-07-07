POR
Portugália 0 1 Spanyolország
ESP
 Vége
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok 1 4 Belgium
BEL
 Vége
Nyolcaddöntö
ARG
Argentína Egyiptom
EGY
 Ma 18:00
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc Kolumbia
COL
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Kijevet lőtte, ez lett a végzete: az ukránok megsemmisítették Oroszország egyik legfejlettebb fegyverét
Globál

Kijevet lőtte, ez lett a végzete: az ukránok megsemmisítették Oroszország egyik legfejlettebb fegyverét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A 413. ezred ukrán drónkezelői megsemmisítették az egyik legmodernebbnek számító orosz fegyver, az Sz-400-as légvédelmi rendszer indítóállását az oroszországi Brjanszki területen - tudósított a Defence Express.

Az egység közleménye szerint a megsemmisített indítóállás nemcsak az eredeti, légvédelmi feladatkörét látta el, hanem ukrajnai földi célpontok elleni rakétatámadásokra is használták. Az ukrán fegyveres erők beszámolója alapján a rendszert éppen tüzelőállásban érte a találat, amivel sikerült megakadályozni a további csapásokat.

A Brjanszki terület az egyik legfontosabb olyan térség, ahonnan

az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal támadja Kijevet, így a régió az ukrán mélységi és precíziós csapások kiemelt célpontjának számít.

Az itt telepített indítóállások kiiktatása közvetlenül járul hozzá az ukrán városokat fenyegető veszély mérsékléséhez.

Még több Globál

Sose mért ilyen mélyen csapást Oroszországra Kijev, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Kiadták a figyelmeztetést: senki nincs biztonságban, aki belép ebbe az országba, az könnyen a fronton találhatja magát

Megszólalt Lipovoj tábornok: a Nyugat elfordul Ukrajnától, Kijev a kimerülés határán

A 413. ezred által megosztott felvételen jól látható, amint a felderítő drónok bemérik a Sz-400-as indítóállását, ezt követően pedig a csapásmérő eszközök megsemmisítik a célpontot.

A Defense Express korábbi beszámolója szerint az akció során dróntámaszpontok, kommunikációs létesítmények és egy olyan kiképzőbázis is megsemmisült, ahol az orosz haderő elit Rubikon Központja képezte ki az új drónkezelőket.

Kapcsolódó cikkünk

Sose mért ilyen mélyen csapást Oroszországra Kijev, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Megjött a hivatalos bejelentés: kiderült, milyen áron adósodott el Magyarország euróban
Sokkolt a szuperhatalom: olyan rakétát indítottak, amitől szinte mindenki tart
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility