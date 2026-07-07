Kijevet lőtte, ez lett a végzete: az ukránok megsemmisítették Oroszország egyik legfejlettebb fegyverét

Az egység közleménye szerint a megsemmisített indítóállás nemcsak az eredeti, légvédelmi feladatkörét látta el, hanem ukrajnai földi célpontok elleni rakétatámadásokra is használták. Az ukrán fegyveres erők beszámolója alapján a rendszert éppen tüzelőállásban érte a találat, amivel sikerült megakadályozni a további csapásokat.

A Brjanszki terület az egyik legfontosabb olyan térség, ahonnan

az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal támadja Kijevet, így a régió az ukrán mélységi és precíziós csapások kiemelt célpontjának számít.

Az itt telepített indítóállások kiiktatása közvetlenül járul hozzá az ukrán városokat fenyegető veszély mérsékléséhez.

A Russian S-400 that had been used to strike Kyiv has been destroyed https://t.co/RLC1GOY0lH pic.twitter.com/43U05WsULB https://t.co/RLC1GOY0lH — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2026

A 413. ezred által megosztott felvételen jól látható, amint a felderítő drónok bemérik a Sz-400-as indítóállását, ezt követően pedig a csapásmérő eszközök megsemmisítik a célpontot.

A Defense Express korábbi beszámolója szerint az akció során dróntámaszpontok, kommunikációs létesítmények és egy olyan kiképzőbázis is megsemmisült, ahol az orosz haderő elit Rubikon Központja képezte ki az új drónkezelőket.

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