Kukásautóba rejtett bomba robbant a hotelnél, ahol a francia elnök is tartózkodott

Két pokolgép robbant fel kedden Damaszkusz belvárosában annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt, a detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint.

Az egyik robbanószerkezetet egy kukásautóban helyezték el, a másikat pedig egy parkoló autóban a Four Seasons szálloda közelében. Szemtanúk szerint a detonációk után a városnegyed sűrű füstfelhőbe burkolózott. A 18 sérült között van négy rendőr is.

A robbanások pillanatában a francia elnök már úton volt az elnöki palota felé, és nem tartózkodott a hotelben.

A francia elnöki hivatal közlése szerint Macron épségben van, és nem is hallotta a robbanásokat.

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