Le Pen bejelentette: indul a francia elnökválasztáson

A fellebbviteli bíróság egy év, elektronikus nyomkövetővel ellenőrzött házi őrizetre ítélte a politikust az uniós források hűtlen kezelése ügyében, ez a büntetés azonban még mérsékelhető.

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Le Pen kifejtette, hogy mivel

a Semmítőszékhez benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya van,

az ítélet végrehajtását felfüggesztik, így elektronikus nyomkövető viselése nélkül vehet részt a választási kampányban.

Úgy vélem, két bíróság is tévedhet

– fogalmazott Le Pen, hozzátéve, hogy ki akarja meríteni a rendelkezésére álló összes jogorvoslati lehetőséget ártatlansága bizonyítása érdekében. A politikus hangsúlyozta, hogy a vele szemben felhozott vádak tekintetében teljesen ártatlannak tartja magát.

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