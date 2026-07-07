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Le Pen bejelentette: indul a francia elnökválasztáson
Globál

Le Pen bejelentette: indul a francia elnökválasztáson

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Marine Le Pen bejelentette, hogy a fellebbviteli bíróság elmarasztaló döntése ellenére is elindul a 2027-es francia elnökválasztáson. A politikus a TF1 televíziónak adott interjújában közölte, hogy a legfelsőbb fellebbviteli fórumhoz, a Semmítőszékhez (Cour de Cassation) fordul, és továbbra is ártatlannak vallja magát - számolt be a Le Monde.

A fellebbviteli bíróság egy év, elektronikus nyomkövetővel ellenőrzött házi őrizetre ítélte a politikust az uniós források hűtlen kezelése ügyében, ez a büntetés azonban még mérsékelhető.

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Le Pen kifejtette, hogy mivel

a Semmítőszékhez benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya van,

az ítélet végrehajtását felfüggesztik, így elektronikus nyomkövető viselése nélkül vehet részt a választási kampányban.

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– fogalmazott Le Pen, hozzátéve, hogy ki akarja meríteni a rendelkezésére álló összes jogorvoslati lehetőséget ártatlansága bizonyítása érdekében. A politikus hangsúlyozta, hogy a vele szemben felhozott vádak tekintetében teljesen ártatlannak tartja magát.

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Címlapkép forrása: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

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