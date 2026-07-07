Le Pen bejelentette: indul a francia elnökválasztáson

A fellebbviteli bíróság egy év, elektronikus nyomkövetővel ellenőrzött házi őrizetre ítélte a politikust az uniós források hűtlen kezelése ügyében, ez a büntetés azonban még mérsékelhető.
Le Pen kifejtette, hogy mivel
a Semmítőszékhez benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya van,
az ítélet végrehajtását felfüggesztik, így elektronikus nyomkövető viselése nélkül vehet részt a választási kampányban.
Úgy vélem, két bíróság is tévedhet
– fogalmazott Le Pen, hozzátéve, hogy ki akarja meríteni a rendelkezésére álló összes jogorvoslati lehetőséget ártatlansága bizonyítása érdekében. A politikus hangsúlyozta, hogy a vele szemben felhozott vádak tekintetében teljesen ártatlannak tartja magát.
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