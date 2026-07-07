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Lecsapott a hírszerzés: Moszkva méregdrága Orion fegyverei semmisültek meg
Globál

Lecsapott a hírszerzés: Moszkva méregdrága Orion fegyverei semmisültek meg

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Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Kabul 9 elnevezésű különleges egységének kezelői két orosz Orion típusú pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a kercsi repülőtéren - jelentette a Defence Express.

Az Orion Oroszország egyik legfejlettebb, hazai fejlesztésű, közepes magasságú és nagy hatótávolságú harci drónja. A Kronstadt csoport által kifejlesztett eszköz egyesíti a felderítő, a megfigyelő és a csapásmérő funkciókat, emiatt

az orosz haderő egyik legértékesebb pilóta nélküli platformjának számít.

A mintegy egytonnás eszköz hatótávolsága nagyjából 250–300 kilométer, és akár 30 órán át is képes a levegőben maradni. Ez a rendkívüli repülési idő lehetővé teszi a folyamatos felderítést és a precíziós csapásmérést, így az orosz erők a bázisuktól távoli célpontokat is megfigyelhetik, illetve támadhatják.

A felderítés mellett az Orion többféle precíziós fegyver hordozására is alkalmas, így irányított légibombák, H-50 és H-BPLA rakéták, valamint Banderol típusú eszközök célba juttatására. Ez a sokoldalúság teszi lehetővé, hogy

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a drón egyszerre végezzen hírszerzési és közvetlen csapásmérő feladatokat a katonai és az infrastrukturális célpontok ellen.

A csapás anyagi hatása is jelentős, hiszen a két megsemmisített Orion együttes értéke meghaladja a 10 millió dollárt, ami a közvetlen hadműveleti sikeren túl is komoly veszteséget jelent az orosz haderő számára.

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Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

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