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Lemondott a brit jobboldal fenegyereke, de máris visszatérne
Globál

Lemondott a brit jobboldal fenegyereke, de máris visszatérne

MTI
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Lemondott alsóházi képviselői mandátumáról Nigel Farage, a radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párt vezetője, akit az utóbbi hetekben több olyan vád ért, hogy nem vallott be nagy összegű adományokat.

Farage - akinek pártja a legtöbb közvéleménykutatás szerint vezet a brit politikai pártok támogatottsági versengésében - keddi sajtónyilatkozatában teljesen megalapozatlannak nevezte az ellene felhozott bírálatokat, és közölte, hogy

ő is indul az alsóházi képviselői helyének betöltésére kiírandó időközi választáson.

Ha ezen a választáson veszít és nem kerül vissza az alsóházba, akkor nem töltheti be pártja miniszterelnök-jelölti tisztségét sem, mivel a törvényerejű brit politikai szokásjog szerint kormányzati posztra csak parlamenti tagok pályázhatnak.

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