Meghökkentő orosz jelentés: titokban partraszállást tervez Oroszországban a NATO atomhatalma?

A katona azt állítja, hogy az Egyesült Királyság repülőgép-hordozó harccsoportja valójában nem gyakorlatot hajt végre az említett területen, hanem ennél konkrétabb elképzelései lehetnek.

Felderítő műveletek, valamint szabotázs- és felderítő műveletek folynak. Talán valamilyen szabotázs- és felderítő csoportot akartak partra küldeni a partjainkon, ezzel segítséget nyújtva az ukrán fegyveres erőknek és az ukrán harci úszóknak, akik aztán aláaknázták volna az orosz hajókat

– jelentette ki a katonatiszt.

A kijelentéséhez nem fűzött hozzá ennél több konkrétumot, inkább azzal folytatta, hogy ezt a forgatókönyvet sem szabad kizárni. Ezt azzal indokolta, hogy szerinte Oroszország és az Egyesült Királyság kapcsolata „mindig is feszült volt”. Azzal folytatta, hogy a szabotőrök nem a HMS Prince of Wales repülőgép-hordozón tartózkodhattak, hanem a kísérőhajókon. Az állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

A csoporttal Moszkva egyik katonai repülőgépe incidensbe is keveredett, a brit védelmi minisztérium szerint egy Tu-142-es felderítőgép közelítette meg a repülőgép-hordozót, majd szonárbóját dobott le. A nemzetközi biztonsági frekvenciákra nem reagáltak a pilóták.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images