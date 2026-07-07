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Megkezdődött Németország legnagyobb tengeri szélerőművének építése
Globál

Megkezdődött Németország legnagyobb tengeri szélerőművének építése

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Megkezdődött Németország legnagyobb tengeri szélerőmű-projektjének offshore kivitelezése - írta meg az energynews. A tervek szerint 2028-ra készülhet el, és évente mintegy 6 terawattóra villamos energiát termelhet.
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Megkezdődött Németország legnagyobb tengeri szélerőmű-projektjének offshore kivitelezése: a Vattenfall július 1-jén kezdte meg a telepítését az első erőműnek az Északi-tengeren.

A két projektből álló,

összesen 1610 megawattos komplexum a tervek szerint 2028-ra készülhet el, és évente mintegy 6 terawattóra villamos energiát termelhet.

A Nordlicht komplexum Borkum szigetétől mintegy 85 kilométerre északra helyezkedik el, és két különálló projektből áll. A Nordlicht I kapacitása mintegy 980 megawatt, a Nordlicht II-é pedig 630 megawatt lesz.

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