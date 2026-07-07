Megszólalt a legendás ukrán vezető: Oroszország el sem indította volna a háborút, ha ezt előre tudja

A hírszerzési vezető elismerte, hogy a sikeres műveletek miatt a helyi lakosságnak komoly nehézségekkel, például üzemanyaghiánnyal, hosszan tartó áramkimaradásokkal és az ezekhez kapcsolódó, gyakori vízellátási zavarokkal kell szembenéznie. Budanov szerint azonban ezek

a megpróbáltatások egy nagyobb célt, mégpedig a félsziget Ukrajnához való visszatérését szolgálják.

Kiemelte, hogy a legfontosabb feladat jelenleg az orosz csapatok déli logisztikai útvonalainak elvágása, hiszen a megszállt Krímen keresztül szállítják az utánpótlást a Dnyeper folyó mentén állomásozó orosz erőknek.

A nehézségek hátterében az egyre gyakoribbá váló ukrán támadások állnak. Július 6-án például Szevasztopol maradt áram nélkül, miután drónok mértek csapást az energetikai infrastruktúrára. A beszámolók szerint az ukrán pilóta nélküli eszközökkel műveleteket végrehajtó csapatok a hónap első napjaiban harmincnyolc energetikai csomópontot rongáltak meg a megszállt Krímben, valamint Ukrajna déli, orosz ellenőrzés alatt álló területein.

A félsziget élére kinevezett orosz megszálló hatóságok elismerték, hogy nem tudnak pontos időpontot mondani az áramellátás teljes helyreállítására a Krím déli partvidékén, így egyelőre az áramszolgáltatási menetrend közzététele is lehetetlen.

A hosszú interjúban más témákat is érintettek, például előkerült, hogy

az oroszok szerinte nem is kezdtek volna neki a háborúnak, ha tudják, hogy ennyire elhúzódnak a harcok.

A béketárgyalásokkal kapcsolatban a reményét fejezte ki, de felhívta a figyelmet, hogy a találkozókat rendre elhalasztják. Budanov kiemelte, hogy az ukránok jobb pozícióját a technológia fejlődése és a nagyobb mennyiségben előállított fegyverek teszik lehetővé.

Donald Trump amerikai elnök hozzáállásának is nagyobb részt szenteltek a beszélgetés során, a korábbi legendás kémfőnök kiemelte, hogy a Fehér Ház vezetője a "győzteseket szereti", ezért Ukrajnának "győztesnek kell mutatkoznia". Kiemelte, hogy az oroszok visszatérően a tavalyi alaszkai csúcsra hivatkoznak, amikor Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. Akkor Moszkva szerint megszületett az úgynevezett 3+2 megállapodás, ami három teljes ukrán megye (Luhanszk, Donyeck és a Krím) teljes területét, valamint másik kettő (Herszon és Zaporizzsja) eddig elfoglalt részeit tartalmazná. Ez

Kijev számára elfogadhatatlan és Budanov szerint az amerikai értelmezés is más, mint a Kremlé.

Címlapkép forrása: Andrii Khodkov/Apostrophe/Global Images Ukraine via Getty Images