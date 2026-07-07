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Megszólalt Lipovoj tábornok: a Nyugat elfordul Ukrajnától, Kijev a kimerülés határán
Globál

Megszólalt Lipovoj tábornok: a Nyugat elfordul Ukrajnától, Kijev a kimerülés határán

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Szergej Lipovoj vezérőrnagy, az orosz hadsereg tábornoka osztotta meg a meglátásait az orosz TASzSz hírügynökséggel.

Nem segítenek, hanem ölik Ukrajnát. Már tönkretették a gazdaságot, gyakorlatilag megsemmisítve az összes tartalékot és erőforrást, ami Ukrajna területén létezett. És ma az Ukrajna iránti érdeklődés fokozatosan csökken, mert látják, hogy Ukrajna már most is kimerülőben van mind az emberi, mind a gazdasági erőforrásokból

– jelentette ki a katonai vezető, majd hozzátette, szerinte Európában arról beszélnek, hogy „Oroszországot nem lehet legyőzni”.

Külön kiemelte, hogy szerinte a kontinens valamiféle trükköt akar bevetni azzal, amikor a tárgyalásokat emlegetik. Véleménye szerint ez lényegében csak arra szolgálhat, hogy az EU vezetői megpróbáljanak fegyvereket felhalmozni, hogy később azzal lőjék az oroszokat. Lipovoj tábornok Ukrajna államadósságát is szóba hozta, mivel az a háború kezdete óta meredeken nőtt, ez pedig szerinte elhozhatja az ország összeomlását. A mintegy 162 milliárd dollárra emelkedő ukrán hiány tekintélyes részével a szövetségesei felé tartozik, mintegy 10 milliárd dollárral pedig az IMF-nek. Az oroszok számítása szerint mintegy 35 évig tarthat Kijevnek visszafizetni az adósságát.

Az orosz gazdaság szintén gyengélkedik az utóbbi időben, már Moszkva is gazdasági visszaesést jelentett 2026 elején. A háború miatt számos piaci szereplő került veszélybe, a pénzügyi- és bankszektorban is egyre hangosabbak a kritikus hangok. Az oroszok gazdasági gondjai tetézi, hogy az ukránok kifejezetten a legfontosabb szektort, az energetikai létesítményeket lövi, miközben az orosz energiahordozók piacát gyengíti.

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