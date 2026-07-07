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Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Globál

Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Portfolio
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Ismételten nagyszabású dróntámadásról számoltak be a források az orosz főváros ellen, számtalan részlet még nem ismert – közölte az RBK. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Oroszország elleni háború döntő szakasza a szárazföldről és a tengerről a légtérbe tevődött át, és a levegőben zajló küzdelem fogja eldönteni a konfliktus kimenetelét. A Financial Times gazdasági napilapnak adott interjújában – amelyre néhány órával egy Kijev elleni súlyos orosz légicsapás után került sor – az államfő kifejtette, hogy országa már megakadályozta Oroszország szárazföldi győzelmét, és az orosz flottát is kiszorította a Fekete-tenger nyugati medencéjének nagy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Titkos fegyverszállítások részletei kerültek elő: egymás torkának esett a kormány és az elnöki hivatal Ukrajna miatt

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint Karol Nawrocki államfő tudott a Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó PAC-3 rakéták Ukrajnának történő átadásáról, ezzel cáfolva az államfő korábbi kijelentését - tudósított az Ukrajinszka Pravda.

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Titkos fegyverszállítások részletei kerültek elő: egymás torkának esett a kormány és az elnöki hivatal Ukrajna miatt
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Ennyi volt: a NATO egyik vezető hatalma nem tud több segítséget adni Ukrajnának

A Bloomberg számolt be arról, hogy az ukrajnai fegyverszállítási lehetőségekről beszélt Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter.

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Ennyi volt: a NATO egyik vezető hatalma nem tud több segítséget adni Ukrajnának
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Zelenszkij és Trump holnap találkozni fog egymással

Július 8-án találkozik egymással Volodimir Zelenszkij ukrán, és Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcson a törökországi Ankarában. A megbeszélésre helyi idő szerint 14:30-kor kerül sor, az eszmecserére egy órát különítettek el a keret szerint. Ezt követően a szír vezetővel fog megbeszélést tartani az amerikai elnök, majd sajtótájékoztatón lehet követni az eseményeket.

(Ukrajinszka Pravda)

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Orosz lapok: beismerte az ukrán hírszerzés embere a gyilkosságot

Az orosz Ria Novosztyi arról írt, hogy az ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatóságának egyik tisztje beismerte, hogy egy tettestársával együtt meggyilkolta Vagyim Jermolaev üzletember elleni merényletkísérlet gyanúsítottját. Az ukrán források annyit ismertek el korábban a médiának, hogy az egyik gyanúsított egy aktív tiszt, míg a másik egykori rendvédelmi tiszt. Mindkét személyt letartóztatták.

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Történelmi találat: sugárhajtású drón oldhatja meg Ukrajna egyik legégetőbb problémáját

Első alkalommal semmisített meg orosz Sahed (Gerány–2) típusú öngyilkos drónt a brit–ukrán Firebolt Engineering által kifejlesztett Griffen sugárhajtású elfogó drón - tudósított a Militarnyi.

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Történelmi találat: sugárhajtású drón oldhatja meg Ukrajna egyik legégetőbb problémáját
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Holtan találták Kijev közelében azt az ukrán nőt, akit a Vadim Jermolajev üzletember ellen elkövetett múlt heti monacói robbantás gyanúsítottjaként köröztek, a nőt agyonlőtték. Az ukrán Ukrajinszka Pravda lap a helyi hatóságoktól származó információkra hivatkozva arról írt, hogy a holttestet hétfőn késő este találták meg. Azt is megtudták, hogy két gyanúsítottat vettek őrizetbe az ügyhöz köthetően.

(MTI)

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Dimitrijev szerint Finnország gazdasága összeomlik

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szerint Alexander Stubb finn elnök politikája tehető felelőssé az országban tapasztalható gazdasági problémákért. Szerinte Helsinki szakítása az oroszokkal azt eredményezte, hogy az észak-európai országban 12,4 százalékra emelkedett a munkanélküliség.

(TASzSz)

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Zelenszkij megérkezett a NATO-csúcsra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megérkezett Ankarába, hogy a török fővárosban rést vegyen a NATO csúcstalálkozóján. Az eseményen az államfő vélhetően több kétoldalú találkozón is részt fog venni, a legfontosabb téma Kijev számára egyértelműen a támogatások kiharcolása lesz.

(Ukrajinszka Pravda)

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Meghökkentő orosz jelentés: titokban partraszállást tervez Oroszországban a NATO atomhatalma?

Vlagyimir Popov katonai pilóta az orosz Gazeta lapnak nyilatkozott az Oroszország északi vizeinek közelében felbukkanó hadihajó-csoportról.

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Meghökkentő orosz jelentés: titokban partraszállást tervez Oroszországban a NATO atomhatalma?
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123 drónnal támadt Oroszország

Július 7-re virradóra Oroszország összesen 123 drónt lőtt ki ukrán célpontok ellen. A légierő jelentése alapján ebből 108 eszközt sikeresen hatástalanítottak. A közlemény hozzátette, hogy 12 drón csapódott be 10 helyszínen, további 5 területen pedig a lelőtt eszközök törmelékei zuhantak le.

(RBK)

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Terrorcsoportra csaptak le Oroszországban

Kabard- és Balkárföldön egy terrorcsoport nyolc tagjára csaptak le a hatóságok. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közleménye szerint a fegyveresek a hatóságok épületeire terveztek lecsapni a térségben. A házkutatások során 10 huzagolt és sima csövű fegyvert, 500 lőszert, 5 kg puskaport, 12 házilag készített gyújtószerkezetet és azok elkészítéséhez szükséges alkatrészeket, 18 kést, három Motorola rádiót, gyógyszereket, hegyvidéki és erdős területeken való élethez szükséges felszereléseket, valamint élelmiszert találtak.

(TASzSz)

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Lecsapott a hírszerzés: Moszkva méregdrága Orion fegyverei semmisültek meg

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Kabul 9 elnevezésű különleges egységének kezelői két orosz Orion típusú pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a kercsi repülőtéren - jelentette a Defence Express.

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Lecsapott a hírszerzés: Moszkva méregdrága Orion fegyverei semmisültek meg
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Egyre több részletet árulnak el: kiderült, hol találkozhat egymással Trump és Putyin

A Kreml sajtótitkára, Dmitrij Peszkov osztott meg információkat az Egyesült Államok és Oroszország vezetőjének lehetséges találkozójáról.

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Egyre több részletet árulnak el: kiderült, hol találkozhat egymással Trump és Putyin
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Megszólalt a legendás ukrán vezető: Oroszország el sem indította volna a háborút, ha ezt előre tudja

A megszállt Krím-félsziget elleni támadások következményeit megértéssel kellene fogadniuk az ott élő ukránoknak, mivel ezek a csapások a terület visszaszerzését szolgálják – hangsúlyozta Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott interjújában.

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Megszólalt a legendás ukrán vezető: Oroszország el sem indította volna a háborút, ha ezt előre tudja
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... ukrán drón lelövését jelentették az oroszok. Az ország több régiójában, köztük a fővárosban is áramkimaradásokat jelentettek. A moszkvai régió kormányzója szerint súlyos károk érték az energetikai infrastruktúrát.

(Gazeta)

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Kijevet lőtte, ez lett a végzete: az ukránok megsemmisítették Oroszország egyik legfejlettebb fegyverét

A 413. ezred ukrán drónkezelői megsemmisítették az egyik legmodernebbnek számító orosz fegyver, az Sz-400-as légvédelmi rendszer indítóállását az oroszországi Brjanszki területen - tudósított a Defence Express.

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Kijevet lőtte, ez lett a végzete: az ukránok megsemmisítették Oroszország egyik legfejlettebb fegyverét
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Kiadták a figyelmeztetést: senki nincs biztonságban, aki belép ebbe az országba, az könnyen a fronton találhatja magát

Moldova arra figyelmeztette az állampolgárait, hogy bármilyen céllal is utazzanak el Oroszországba, ott komoly megpróbáltatásoknak lesznek kitéve – írja az ország külügyminisztériuma.

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Kiadták a figyelmeztetést: senki nincs biztonságban, aki belép ebbe az országba, az könnyen a fronton találhatja magát
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Megszólalt Lipovoj tábornok: a Nyugat elfordul Ukrajnától, Kijev a kimerülés határán

Szergej Lipovoj vezérőrnagy, az orosz hadsereg tábornoka osztotta meg a meglátásait az orosz TASzSz hírügynökséggel.

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Megszólalt Lipovoj tábornok: a Nyugat elfordul Ukrajnától, Kijev a kimerülés határán
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Hatalmas támadás érte Moszkvát: órák óta tartanak az összecsapások

Ismételten nagyszabású dróntámadásról számoltak be a források az orosz főváros ellen, számtalan részlet még nem ismert – közölte az RBK.

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Hatalmas támadás érte Moszkvát: órák óta tartanak az összecsapások
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Belgorodot vették célba az ukránok

Az orosz hatóságok jelentései szerint az éjszaka folyamán az határhoz közeli Belgorod városát támadták az ukránok drónokkal és rakétákkal. A régió átmeneti vezetője kijelentette, hogy egy infrastrukturális létesítményben tűz keletkezett. Alekszandr Suvajev megbízott kormányzó azt is említette, hogy a lakosság áram- és vízkimaradásokról jelentett.

(TASzSz)

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