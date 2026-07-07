Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Titkos fegyverszállítások részletei kerültek elő: egymás torkának esett a kormány és az elnöki hivatal Ukrajna miatt
Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint Karol Nawrocki államfő tudott a Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó PAC-3 rakéták Ukrajnának történő átadásáról, ezzel cáfolva az államfő korábbi kijelentését - tudósított az Ukrajinszka Pravda.
Ennyi volt: a NATO egyik vezető hatalma nem tud több segítséget adni Ukrajnának
A Bloomberg számolt be arról, hogy az ukrajnai fegyverszállítási lehetőségekről beszélt Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter.
Zelenszkij és Trump holnap találkozni fog egymással
Július 8-án találkozik egymással Volodimir Zelenszkij ukrán, és Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcson a törökországi Ankarában. A megbeszélésre helyi idő szerint 14:30-kor kerül sor, az eszmecserére egy órát különítettek el a keret szerint. Ezt követően a szír vezetővel fog megbeszélést tartani az amerikai elnök, majd sajtótájékoztatón lehet követni az eseményeket.
Orosz lapok: beismerte az ukrán hírszerzés embere a gyilkosságot
Az orosz Ria Novosztyi arról írt, hogy az ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatóságának egyik tisztje beismerte, hogy egy tettestársával együtt meggyilkolta Vagyim Jermolaev üzletember elleni merényletkísérlet gyanúsítottját. Az ukrán források annyit ismertek el korábban a médiának, hogy az egyik gyanúsított egy aktív tiszt, míg a másik egykori rendvédelmi tiszt. Mindkét személyt letartóztatták.
Történelmi találat: sugárhajtású drón oldhatja meg Ukrajna egyik legégetőbb problémáját
Első alkalommal semmisített meg orosz Sahed (Gerány–2) típusú öngyilkos drónt a brit–ukrán Firebolt Engineering által kifejlesztett Griffen sugárhajtású elfogó drón - tudósított a Militarnyi.
Holtan találták Kijev közelében azt az ukrán nőt, akit a Vadim Jermolajev üzletember ellen elkövetett múlt heti monacói robbantás gyanúsítottjaként köröztek, a nőt agyonlőtték. Az ukrán Ukrajinszka Pravda lap a helyi hatóságoktól származó információkra hivatkozva arról írt, hogy a holttestet hétfőn késő este találták meg. Azt is megtudták, hogy két gyanúsítottat vettek őrizetbe az ügyhöz köthetően.
(MTI)
Dimitrijev szerint Finnország gazdasága összeomlik
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szerint Alexander Stubb finn elnök politikája tehető felelőssé az országban tapasztalható gazdasági problémákért. Szerinte Helsinki szakítása az oroszokkal azt eredményezte, hogy az észak-európai országban 12,4 százalékra emelkedett a munkanélküliség.
(TASzSz)
Zelenszkij megérkezett a NATO-csúcsra
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megérkezett Ankarába, hogy a török fővárosban rést vegyen a NATO csúcstalálkozóján. Az eseményen az államfő vélhetően több kétoldalú találkozón is részt fog venni, a legfontosabb téma Kijev számára egyértelműen a támogatások kiharcolása lesz.
Meghökkentő orosz jelentés: titokban partraszállást tervez Oroszországban a NATO atomhatalma?
Vlagyimir Popov katonai pilóta az orosz Gazeta lapnak nyilatkozott az Oroszország északi vizeinek közelében felbukkanó hadihajó-csoportról.
123 drónnal támadt Oroszország
Július 7-re virradóra Oroszország összesen 123 drónt lőtt ki ukrán célpontok ellen. A légierő jelentése alapján ebből 108 eszközt sikeresen hatástalanítottak. A közlemény hozzátette, hogy 12 drón csapódott be 10 helyszínen, további 5 területen pedig a lelőtt eszközök törmelékei zuhantak le.
(RBK)
Terrorcsoportra csaptak le Oroszországban
Kabard- és Balkárföldön egy terrorcsoport nyolc tagjára csaptak le a hatóságok. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közleménye szerint a fegyveresek a hatóságok épületeire terveztek lecsapni a térségben. A házkutatások során 10 huzagolt és sima csövű fegyvert, 500 lőszert, 5 kg puskaport, 12 házilag készített gyújtószerkezetet és azok elkészítéséhez szükséges alkatrészeket, 18 kést, három Motorola rádiót, gyógyszereket, hegyvidéki és erdős területeken való élethez szükséges felszereléseket, valamint élelmiszert találtak.
(TASzSz)
Lecsapott a hírszerzés: Moszkva méregdrága Orion fegyverei semmisültek meg
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Kabul 9 elnevezésű különleges egységének kezelői két orosz Orion típusú pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a kercsi repülőtéren - jelentette a Defence Express.
Egyre több részletet árulnak el: kiderült, hol találkozhat egymással Trump és Putyin
A Kreml sajtótitkára, Dmitrij Peszkov osztott meg információkat az Egyesült Államok és Oroszország vezetőjének lehetséges találkozójáról.
Megszólalt a legendás ukrán vezető: Oroszország el sem indította volna a háborút, ha ezt előre tudja
A megszállt Krím-félsziget elleni támadások következményeit megértéssel kellene fogadniuk az ott élő ukránoknak, mivel ezek a csapások a terület visszaszerzését szolgálják – hangsúlyozta Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott interjújában.
Kijevet lőtte, ez lett a végzete: az ukránok megsemmisítették Oroszország egyik legfejlettebb fegyverét
A 413. ezred ukrán drónkezelői megsemmisítették az egyik legmodernebbnek számító orosz fegyver, az Sz-400-as légvédelmi rendszer indítóállását az oroszországi Brjanszki területen - tudósított a Defence Express.
Kiadták a figyelmeztetést: senki nincs biztonságban, aki belép ebbe az országba, az könnyen a fronton találhatja magát
Moldova arra figyelmeztette az állampolgárait, hogy bármilyen céllal is utazzanak el Oroszországba, ott komoly megpróbáltatásoknak lesznek kitéve – írja az ország külügyminisztériuma.
Megszólalt Lipovoj tábornok: a Nyugat elfordul Ukrajnától, Kijev a kimerülés határán
Szergej Lipovoj vezérőrnagy, az orosz hadsereg tábornoka osztotta meg a meglátásait az orosz TASzSz hírügynökséggel.
Hatalmas támadás érte Moszkvát: órák óta tartanak az összecsapások
Ismételten nagyszabású dróntámadásról számoltak be a források az orosz főváros ellen, számtalan részlet még nem ismert – közölte az RBK.
Belgorodot vették célba az ukránok
Az orosz hatóságok jelentései szerint az éjszaka folyamán az határhoz közeli Belgorod városát támadták az ukránok drónokkal és rakétákkal. A régió átmeneti vezetője kijelentette, hogy egy infrastrukturális létesítményben tűz keletkezett. Alekszandr Suvajev megbízott kormányzó azt is említette, hogy a lakosság áram- és vízkimaradásokról jelentett.
(TASzSz)
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