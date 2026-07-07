Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Az orosz Ria Novosztyi arról írt, hogy az ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatóságának egyik tisztje beismerte, hogy egy tettestársával együtt meggyilkolta Vagyim Jermolaev üzletember elleni merényletkísérlet gyanúsítottját. Az ukrán források annyit ismertek el korábban a médiának, hogy az egyik gyanúsított egy aktív tiszt, míg a másik egykori rendvédelmi tiszt. Mindkét személyt letartóztatták.