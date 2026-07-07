Most, hogy véget ért az iráni fiaskó, lehet egyet tippelni, mit akar megszállni Trump

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Globál

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Donald Trump amerikai elnök kedden ismételten megerősítette, hogy Grönlandnak az Egyesült Államok, és nem Dánia ellenőrzése alatt kellene állnia. Az elnök erről a NATO-vezetők törökországi csúcstalálkozóján beszélt - írja a Reuters.

Trump azon törekvése, hogy az Egyesült Államok megszerezze vagy az ellenőrzése alá vonja a széles körű autonómiával rendelkező dán területet, feszültséget szított Washington és Koppenhága között. Mindkét ország alapító NATO-tag, így az ügy komolyabb európai visszhangot váltott ki, és azóta hivatalos diplomáciai vitává fajult.

Ezt a területet az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie, nem pedig Dániának

– nyilatkozta az elnök az újságíróknak, miután megbeszélést folytatott Recep Tayyip Erdoğan török államfővel.

Trump szerint a Grönland feletti ellenőrzés kérdése hátrányosan érintette az Egyesült Államok és a NATO viszonyát. Úgy vélekedett, hogy Dánia nem fordít elegendő forrást a sziget támogatására, miközben a terület stratégiai fontosságú Washington számára, különösen azért, mert szavaival élve "kínai és orosz hajók veszik körül".

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