Most, hogy véget ért az iráni fiaskó, lehet egyet tippelni, mit akar megszállni Trump

Donald Trump amerikai elnök kedden ismételten megerősítette, hogy Grönlandnak az Egyesült Államok, és nem Dánia ellenőrzése alatt kellene állnia. Az elnök erről a NATO-vezetők törökországi csúcstalálkozóján beszélt - írja a Reuters.

Trump azon törekvése, hogy az Egyesült Államok megszerezze vagy az ellenőrzése alá vonja a széles körű autonómiával rendelkező dán területet, feszültséget szított Washington és Koppenhága között. Mindkét ország alapító NATO-tag, így az ügy komolyabb európai visszhangot váltott ki, és azóta hivatalos diplomáciai vitává fajult.

Ezt a területet az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie, nem pedig Dániának

– nyilatkozta az elnök az újságíróknak, miután megbeszélést folytatott Recep Tayyip Erdoğan török államfővel.

Trump szerint a Grönland feletti ellenőrzés kérdése hátrányosan érintette az Egyesült Államok és a NATO viszonyát. Úgy vélekedett, hogy Dánia nem fordít elegendő forrást a sziget támogatására, miközben a terület stratégiai fontosságú Washington számára, különösen azért, mert szavaival élve "kínai és orosz hajók veszik körül".

Marco Rubio amerikai külügyminiszter júniusban arról számolt be, hogy a Dániával és Grönlanddal folytatott egyeztetések havi rendszerességgel zajlanak.

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