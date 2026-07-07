POR
Portugália 0 1 Spanyolország
ESP
 Vége
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok 1 4 Belgium
BEL
 Vége
Nyolcaddöntö
ARG
Argentína Egyiptom
EGY
 Ma 18:00
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc Kolumbia
COL
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Sose mért ilyen mélyen csapást Oroszországra Kijev, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Globál

Sose mért ilyen mélyen csapást Oroszországra Kijev, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A felvételek tanúsága szerint Ukrajna hatalmas távolságban csapott le, ráadásul egy olyan üzemre, ami az országon belül a legnagyobbnak számít a maga kategóriájában. Az omszki kőolaj-finomító évente mintegy 22 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes – közölte az RBK. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Oroszország elleni háború döntő szakasza a szárazföldről és a tengerről a légtérbe tevődött át, és a levegőben zajló küzdelem fogja eldönteni a konfliktus kimenetelét. A Financial Times gazdasági napilapnak adott interjújában – amelyre néhány órával egy Kijev elleni súlyos orosz légicsapás után került sor – az államfő kifejtette, hogy országa már megakadályozta Oroszország szárazföldi győzelmét, és az orosz flottát is kiszorította a Fekete-tenger nyugati medencéjének nagy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Belgorodot vették célba az ukránok

Az orosz hatóságok jelentései szerint az éjszaka folyamán az határhoz közeli Belgorod városát támadták az ukránok drónokkal és rakétákkal. A régió átmeneti vezetője kijelentette, hogy egy infrastrukturális létesítményben tűz keletkezett. Alekszandr Suvajev megbízott kormányzó azt is említette, hogy a lakosság áram- és vízkimaradásokról jelentett.

(TASzSz)

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék
Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Sokkolt a szuperhatalom: olyan rakétát indítottak, amitől szinte mindenki tart
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility