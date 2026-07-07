Sose mért ilyen mélyen csapást Oroszországra Kijev, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Belgorodot vették célba az ukránok
Az orosz hatóságok jelentései szerint az éjszaka folyamán az határhoz közeli Belgorod városát támadták az ukránok drónokkal és rakétákkal. A régió átmeneti vezetője kijelentette, hogy egy infrastrukturális létesítményben tűz keletkezett. Alekszandr Suvajev megbízott kormányzó azt is említette, hogy a lakosság áram- és vízkimaradásokról jelentett.
(TASzSz)
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